【秋のご褒美WEEK】mao nail「Halloween sale」開催！本日10/24(金)より全品25%OFF！

株式会社pucklin

mao nailを運営する株式会社pucklin（本社：大阪市北区）は、2025年10月24日（金）10時より、公式オンラインストアにてHalloween Saleを開催いたします。

期間中は、mao gelシリーズ・OTEGALUNシリーズ・SoYU GELシリーズ・各種ネイルツールを対象に、全品25％OFFで販売いたします。

秋の訪れとともに、指先から季節の彩りを楽しめる特別な1週間です。

mao nail公式LINE友だち追加キャンペーンも実施中です。友達追加いただいた方全員にmao nail公式ECサイトで使える1,000円OFFクーポンをプレゼントいたします。

（本文にて、詳細はご確認ください）

mao nail ECサイトはこちら▶︎https://maonail.jp/

マオジェルとは、「綺麗になるお手伝いをさせてください」をコンセプトに、爪だけではなく手元全体が綺麗にみえるカラーだけを揃えた、日本発祥のジェルネイルブランドです。

より多くの方に商品を最高のパフォーマンスでご使用頂くために、SNSを通じてネイルの技術を惜しみなく無料公開しています。(Instagram：https://www.instagram.com/maonail 、YouTube：https://youtube.com/c/maonail 、Blog：https://maonail.jp/category/blog/ )

セール詳細

日頃のご愛顧に感謝を込めて、mao nail公式オンラインショップにて、期間限定の「Halloween Sale」を開催いたします。

■ セール期間

2025年10月24日（金）10:00 ～ 10月31日（金）23:59

■ セール内容

全商品が、通常価格より25%オフでご購入いただけます。

プロ会員様なら40%オフ！

■ セール会場

https://shop.maonail.jp/collections/halloween-sale

■ 対象商品

mao gelシリーズ（ベース・トップ含む）

OTEGALUNシリーズ

SoYU GELシリーズ

その他アイテム（筆・ブラシ、ファイル・スポンジ、その他）

※以下の商品はセール対象外となります。あらかじめご了承ください。

(mao gel:2025年 秋の新色、クリスマスコフレ2025、マオ時計シリーズ、復刻シリーズ

OTEGALUN:王道セット、10月の新色

SoYU GEL:Midnight Patisserie/Pop-up Roomシリーズ)

■ 割引併用について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95980/table/33_1_03170a1e635a12e0a65fe18c80953f44.jpg?v=202510241026 ]

在庫には限りがございます。

この機会にぜひ、気になっていたカラーやアイテムをお得にご体験ください。

皆さまのご利用を心よりお待ちしております。

mao nailとは

ネイルサロンの運営、またジェルネイルや筆等、ネイルを楽しんでいただくための道具の製造販売を行っています。

１）ネイルサロン運営事業

「mao nail」

１日３名様限定の完全予約制のネイルサロン。

「綺麗になるお手伝いさせてください」をコンセプトに運営しています。

２）ジェルネイル企画・販売事業

「mao gel」

ネイリストから生まれたジェルブランド。実際のサロンワークで培った目利きとセンスで、手が美しく見えるこだわり色のみをラインナップ。

３）筆企画・販売事業

「まお筆」

ネイルはもちろん、メイク筆としても利用可能。職人さんの手作業で1本、1本丁寧に作っています。

４）サロン商材、ネイルアート商材製造・販売事業

ネイルアート用に当社ジェルカラーにマッチする商材の製造・販売

５）生活雑貨・販売事業

「maoap（マオエプ）」

実用性とデザイン性を兼ねそろえたエプロンmaoapの製造・販売

コンセプト「日々の生活に彩りを。いつまでも着ていたい、着ている自分を好きになる。」

【会社概要】

株式会社pucklin

所在地： 〒530-0047

大阪府大阪市北区西天満2-6-8

ホームページ： https://maonail.jp

Instagram：https://www.instagram.com/maonail

YouTube：https://youtube.com/c/maonail