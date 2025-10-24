【秋のご褒美WEEK】mao nail「Halloween sale」開催！本日10/24(金)より全品25%OFF！
mao nailを運営する株式会社pucklin（本社：大阪市北区）は、2025年10月24日（金）10時より、公式オンラインストアにてHalloween Saleを開催いたします。
期間中は、mao gelシリーズ・OTEGALUNシリーズ・SoYU GELシリーズ・各種ネイルツールを対象に、全品25％OFFで販売いたします。
秋の訪れとともに、指先から季節の彩りを楽しめる特別な1週間です。
mao nail公式LINE友だち追加キャンペーンも実施中です。友達追加いただいた方全員にmao nail公式ECサイトで使える1,000円OFFクーポンをプレゼントいたします。
（本文にて、詳細はご確認ください）
mao nail ECサイトはこちら▶︎https://maonail.jp/
マオジェルとは、「綺麗になるお手伝いをさせてください」をコンセプトに、爪だけではなく手元全体が綺麗にみえるカラーだけを揃えた、日本発祥のジェルネイルブランドです。
より多くの方に商品を最高のパフォーマンスでご使用頂くために、SNSを通じてネイルの技術を惜しみなく無料公開しています。(Instagram：https://www.instagram.com/maonail 、YouTube：https://youtube.com/c/maonail 、Blog：https://maonail.jp/category/blog/ )
セール詳細
日頃のご愛顧に感謝を込めて、mao nail公式オンラインショップにて、期間限定の「Halloween Sale」を開催いたします。
■ セール期間
2025年10月24日（金）10:00 ～ 10月31日（金）23:59
■ セール内容
全商品が、通常価格より25%オフでご購入いただけます。
プロ会員様なら40%オフ！
■ セール会場
https://shop.maonail.jp/collections/halloween-sale
■ 対象商品
mao gelシリーズ（ベース・トップ含む）
OTEGALUNシリーズ
SoYU GELシリーズ
その他アイテム（筆・ブラシ、ファイル・スポンジ、その他）
※以下の商品はセール対象外となります。あらかじめご了承ください。
(mao gel:2025年 秋の新色、クリスマスコフレ2025、マオ時計シリーズ、復刻シリーズ
OTEGALUN:王道セット、10月の新色
SoYU GEL:Midnight Patisserie/Pop-up Roomシリーズ)
■ 割引併用について
[表: https://prtimes.jp/data/corp/95980/table/33_1_03170a1e635a12e0a65fe18c80953f44.jpg?v=202510241026 ]
在庫には限りがございます。
この機会にぜひ、気になっていたカラーやアイテムをお得にご体験ください。
皆さまのご利用を心よりお待ちしております。
mao nailとは
ネイルサロンの運営、またジェルネイルや筆等、ネイルを楽しんでいただくための道具の製造販売を行っています。
１）ネイルサロン運営事業
「mao nail」
１日３名様限定の完全予約制のネイルサロン。
「綺麗になるお手伝いさせてください」をコンセプトに運営しています。
２）ジェルネイル企画・販売事業
「mao gel」
ネイリストから生まれたジェルブランド。実際のサロンワークで培った目利きとセンスで、手が美しく見えるこだわり色のみをラインナップ。
３）筆企画・販売事業
「まお筆」
ネイルはもちろん、メイク筆としても利用可能。職人さんの手作業で1本、1本丁寧に作っています。
４）サロン商材、ネイルアート商材製造・販売事業
ネイルアート用に当社ジェルカラーにマッチする商材の製造・販売
５）生活雑貨・販売事業
「maoap（マオエプ）」
実用性とデザイン性を兼ねそろえたエプロンmaoapの製造・販売
コンセプト「日々の生活に彩りを。いつまでも着ていたい、着ている自分を好きになる。」
【会社概要】
株式会社pucklin
所在地： 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8
ホームページ： https://maonail.jp
Instagram：https://www.instagram.com/maonail
YouTube：https://youtube.com/c/maonail