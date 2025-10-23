韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」が、博多阪急にカウンターをオープン

写真拡大 (全7枚)

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表：羅政均）が展開する、韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」は、2025年10月31日(金)に、博多阪急 1階にカウンターをオープンいたします。



※画像はイメージです

韓国・ソウルで生まれたコンテンポラリービューティーブランド「HERA（ヘラ）」は、1995年の誕生以来、ビューティーとソウルカルチャーのトレンド最前線で、時代を象徴するソウルビューティーをグローバルに発信してきました。このたび博多阪急 1階にカウンターをオープンし、より多くのお客さまにHERAの世界観と製品の体験をお届けいたします。


NEW OPEN SPECIAL EVENT

▶ 博多阪急特別セット


ブランドを象徴するクッションファンデーションと話題のリップグロスに、特製サイズのフィックスミストとオリジナルキーリングがセットになった特別なラインアップは、心を惹きつける美しさを映し出すメイクルックに導きます。



税込価格：10,780円


セット内容：


・ブラック クッション ファンデーション（15g/現品）
リフレクション スキン グロウ クッション ファンデーション（15g/現品）
※クッションファンデーションはいずれかをお選びいただけます


・センシュアルヌードグロス #415 ブラウニーボーイ（5g/現品）


・メイクアップ フィクサー EX（30mL）


・HERAオリジナルキーリング





※お一人さま2点まで


※博多阪急カウンターにて販売のセット商品となります。HANKYU BEAUTY ONLINEではご購入いただけません。


※一部のお買いあげ特典は対象外となります。


※いずれも数に限りがございます。詳しくは店舗スタッフへお声かけください。



▶ HERA 2025 HOLIDAY COLLECTIONを先行発売


ソウルの繊細なヴィンテージムードをモダンに再解釈した、ホリデーシーズンだけの特別なメイクアップコレクション。多彩なブラウンの陰影やシマーな艶など、グラムな華やぎを宿した印象的なホリデールックを演出します。


全国発売に先立ち、博多阪急では先行発売をいたします。



第1弾発売日：2025年10月31日(金)


商品名：センシュアルヌードグロス #138 ジャズ、#211 グリマー


税込価格：4,400円


容量：5g



商品名：クァッドアイカラー N ヌードスウィング


税込価格：7,260円


容量：9g



商品名：ホリデークッションケース #1 メタリックレザー、#2 ブラウンアンバー


税込価格：2,530円



第2弾予約開始日：2025年11月14日(金)
第2弾発売日：2025年11月21日(金)


商品名：ブラッシュスティック #73 ドーリー、#401 ヌーディスト、#212 ピーチグリマー、#447 アンバー、#333 フィーバー


税込価格：4,840円


容量：7.7g





※お一人さま5点まで


※いずれも数に限りがございます。詳しくは店舗スタッフへお声かけください。



【ご来場特典】


HERA製品サンプルをプレゼント


条件：ご来場者様先着



【ご購入特典】



HERA BEAUTY CAPSULE TOY CHALLENGE
HERA製品現品やオリジナルグッズ、ミニサンプルなど、特別な贈り物をご用意しております。


条件：HERA製品を1点以上ご購入の方





※1会計につき1回のチャレンジとなります


※2025年11月6日(木)まで



HERAホリデーリップケースプレゼント


条件：センシュアルヌードグロス #138 ジャズ、または、#211 グリマーを含む、HERAリップ製品2点以上ご購入の方






HERAホリデーポーチプレゼント


条件：HERAホリデーコレクションを含む、14,000円以上ご購入の方





※博多阪急のみで実施の特典となります。


※いずれも数に限りがございます。特典は併用できない場合がございます。詳しくは店舗スタッフへお声かけください。


HERA専属メイクアップアーティストが来日

韓国をはじめ、世界で活躍するHERA専属メイクアップアーティストが来日いたします。


トレンドメイクや気になるお悩み解決へのヒントをご提案。ご自身の魅力を引き立てるHERAのアイテムを、より深くご体感いただける機会です。



メイクアップレッスン（予約制・購入条件あり）


HERA専属メイクアップアーティストによる、予約制のメイクアップレッスンを実施いたします。



実施予定日：10/31(金)- 11/3(月・祝)


レッスン内容：


Aコース：フルメイクアップ レッスン (約60分)


Bコース：パーソナルカラー診断＋カラーメイクレッスン (約60分)


Cコース：パーソナルカラー診断＋フルメイクアップレッスン (約90分)


ご予約特典：オリジナルブラシセット、ミニサンプル





※メイクアップレッスンにはご購入条件がございます。


※ご購入条件はご予約の際にご確認ください。



＞＞ご予約はこちら(https://reserva.be/hera_makeup)



タッチアップサービス（先着順・購入条件なし）


HERA専属メイクアップアーティストによる、メイクアップアドバイス（20分程度）をご提供いたします。


実施予定日：10/31(金)- 11/3(月・祝)


※事前予約・購入条件はございません。


※一時的に不在の場合がございます。


※店頭の混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。



ソウルの百貨店カウンターを再現したスペースで、「HERA」の世界観を体感しながら、ソウル発のトレンドメイクをお楽しみください。


【オープン概要】

期間：2025年10月31日(金)


場所：博多阪急 1階 化粧品


住所：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1


営業時間：10:00-20:00


※営業日、営業時間につきましては、博多阪急公式ホームページをご覧ください。


【 HERAとは 】

“HERE. NOW. MYSELF.”をキーワードに、ビューティーとソウルカルチャーのトレンドの最前線で、ラグジュアリーブランドとしてポジションを確立してきた「HERA」。


トレンドの発信地として世界から注目されるソウルで生きる人々、SEOULISTA(ソウリスタ)が大切にしているのは、いま、ここで、この瞬間、自分らしく堂々と生きること。画一化された美の基準に迎合するのではなく、他との違いを固有美として、自身の在り方に自信を持ち、誇張や派手さに頼るのではなく、洗練さや小粋さ、知的な優雅さをもって自分らしさを表現しています。


「HERA」は、 “Contemporary Seoul Beauty”というコンセプトのもと、1995年の誕生以来人々の美しさを引き上げてきました。めまぐるしく変化するトレンドとSEOULISTA(ソウリスタ)の独自の感性を調和させ、時代を象徴するソウルビューティーをグローバルに発信していきます。



■HERA日本公式ブランドサイト


https://jp.hera.com/


■HERA日本公式LINE


https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=093joqez


■HERA日本公式インスタグラム


https://www.instagram.com/herabeauty_jp


■HERA日本公式X


https://x.com/herabeauty_jp