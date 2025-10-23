韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」が、博多阪急にカウンターをオープン

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表：羅政均）が展開する、韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」は、2025年10月31日(金)に、博多阪急 1階にカウンターをオープンいたします。

韓国・ソウルで生まれたコンテンポラリービューティーブランド「HERA（ヘラ）」は、1995年の誕生以来、ビューティーとソウルカルチャーのトレンド最前線で、時代を象徴するソウルビューティーをグローバルに発信してきました。このたび博多阪急 1階にカウンターをオープンし、より多くのお客さまにHERAの世界観と製品の体験をお届けいたします。

NEW OPEN SPECIAL EVENT

▶ 博多阪急特別セット

ブランドを象徴するクッションファンデーションと話題のリップグロスに、特製サイズのフィックスミストとオリジナルキーリングがセットになった特別なラインアップは、心を惹きつける美しさを映し出すメイクルックに導きます。

税込価格：10,780円

セット内容：

・ブラック クッション ファンデーション（15g/現品）

リフレクション スキン グロウ クッション ファンデーション（15g/現品）

※クッションファンデーションはいずれかをお選びいただけます

・センシュアルヌードグロス #415 ブラウニーボーイ（5g/現品）

・メイクアップ フィクサー EX（30mL）

・HERAオリジナルキーリング

※お一人さま2点まで

※博多阪急カウンターにて販売のセット商品となります。HANKYU BEAUTY ONLINEではご購入いただけません。

※一部のお買いあげ特典は対象外となります。

※いずれも数に限りがございます。詳しくは店舗スタッフへお声かけください。

▶ HERA 2025 HOLIDAY COLLECTIONを先行発売

ソウルの繊細なヴィンテージムードをモダンに再解釈した、ホリデーシーズンだけの特別なメイクアップコレクション。多彩なブラウンの陰影やシマーな艶など、グラムな華やぎを宿した印象的なホリデールックを演出します。

全国発売に先立ち、博多阪急では先行発売をいたします。

第1弾発売日：2025年10月31日(金)

商品名：センシュアルヌードグロス #138 ジャズ、#211 グリマー

税込価格：4,400円

容量：5g

商品名：クァッドアイカラー N ヌードスウィング

税込価格：7,260円

容量：9g

商品名：ホリデークッションケース #1 メタリックレザー、#2 ブラウンアンバー

税込価格：2,530円

第2弾予約開始日：2025年11月14日(金)

第2弾発売日：2025年11月21日(金)

商品名：ブラッシュスティック #73 ドーリー、#401 ヌーディスト、#212 ピーチグリマー、#447 アンバー、#333 フィーバー

税込価格：4,840円

容量：7.7g

※お一人さま5点まで

※いずれも数に限りがございます。詳しくは店舗スタッフへお声かけください。

【ご来場特典】

HERA製品サンプルをプレゼント

条件：ご来場者様先着

【ご購入特典】

HERA BEAUTY CAPSULE TOY CHALLENGE

HERA製品現品やオリジナルグッズ、ミニサンプルなど、特別な贈り物をご用意しております。

条件：HERA製品を1点以上ご購入の方

※1会計につき1回のチャレンジとなります

※2025年11月6日(木)まで

HERAホリデーリップケースプレゼント

条件：センシュアルヌードグロス #138 ジャズ、または、#211 グリマーを含む、HERAリップ製品2点以上ご購入の方

HERAホリデーポーチプレゼント

条件：HERAホリデーコレクションを含む、14,000円以上ご購入の方

※博多阪急のみで実施の特典となります。

※いずれも数に限りがございます。特典は併用できない場合がございます。詳しくは店舗スタッフへお声かけください。

HERA専属メイクアップアーティストが来日

韓国をはじめ、世界で活躍するHERA専属メイクアップアーティストが来日いたします。

トレンドメイクや気になるお悩み解決へのヒントをご提案。ご自身の魅力を引き立てるHERAのアイテムを、より深くご体感いただける機会です。

メイクアップレッスン（予約制・購入条件あり）

HERA専属メイクアップアーティストによる、予約制のメイクアップレッスンを実施いたします。

実施予定日：10/31(金)- 11/3(月・祝)

レッスン内容：

Aコース：フルメイクアップ レッスン (約60分)

Bコース：パーソナルカラー診断＋カラーメイクレッスン (約60分)

Cコース：パーソナルカラー診断＋フルメイクアップレッスン (約90分)

ご予約特典：オリジナルブラシセット、ミニサンプル

※メイクアップレッスンにはご購入条件がございます。

※ご購入条件はご予約の際にご確認ください。

＞＞ご予約はこちら(https://reserva.be/hera_makeup)

タッチアップサービス（先着順・購入条件なし）

HERA専属メイクアップアーティストによる、メイクアップアドバイス（20分程度）をご提供いたします。

実施予定日：10/31(金)- 11/3(月・祝)

※事前予約・購入条件はございません。

※一時的に不在の場合がございます。

※店頭の混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。予めご了承ください。

ソウルの百貨店カウンターを再現したスペースで、「HERA」の世界観を体感しながら、ソウル発のトレンドメイクをお楽しみください。

【オープン概要】

期間：2025年10月31日(金)

場所：博多阪急 1階 化粧品

住所：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

営業時間：10:00-20:00

※営業日、営業時間につきましては、博多阪急公式ホームページをご覧ください。

【 HERAとは 】

“HERE. NOW. MYSELF.”をキーワードに、ビューティーとソウルカルチャーのトレンドの最前線で、ラグジュアリーブランドとしてポジションを確立してきた「HERA」。

トレンドの発信地として世界から注目されるソウルで生きる人々、SEOULISTA(ソウリスタ)が大切にしているのは、いま、ここで、この瞬間、自分らしく堂々と生きること。画一化された美の基準に迎合するのではなく、他との違いを固有美として、自身の在り方に自信を持ち、誇張や派手さに頼るのではなく、洗練さや小粋さ、知的な優雅さをもって自分らしさを表現しています。

「HERA」は、 “Contemporary Seoul Beauty”というコンセプトのもと、1995年の誕生以来人々の美しさを引き上げてきました。めまぐるしく変化するトレンドとSEOULISTA(ソウリスタ)の独自の感性を調和させ、時代を象徴するソウルビューティーをグローバルに発信していきます。

■HERA日本公式ブランドサイト

https://jp.hera.com/

■HERA日本公式LINE

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=093joqez

■HERA日本公式インスタグラム

https://www.instagram.com/herabeauty_jp

■HERA日本公式X

https://x.com/herabeauty_jp