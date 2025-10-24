こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「2025年プロ野球ドラフト会議」において、創価大学硬式野球部の立石正広選手が阪神タイガースから1位指名、山崎太陽投手が東京ヤクルトスワローズから3位指名！
2025年10月23日（木）、「2025年プロ野球ドラフト会議」が行われ、創価大学硬式野球部から立石正広選手（法学部4年）がドラフト1位で3球団競合の末、阪神タイガースが交渉権を獲得。また、山崎太陽投手（経営学部4年）が東京ヤクルトスワローズからドラフト3位で指名を受けました。同日に本学中央教育棟ディスカバリーホールで開催したドラフト会議のパブリックビューイングおよび記者会見には、学生・教職員およそ900名、43社90名の報道陣が出席しました。
＜コメント＞
◆立石正広選手【阪神タイガース ドラフト1位指名】
「複数の球団からドラフト１位で指名いただき、大変に嬉しく思います。阪神タイガースは強いチームというのが率直な印象です。自分の一番の持ち味はバッティングだと思っているので、さらに力をつけていきたいと思います。まずは、一軍で出場することを目指し、これからの時間を大事に使い、一日でも早く皆さんの前でプレーしたいと思います」
◆山崎太陽投手【東京ヤクルトスワローズ ドラフト3位指名】
「東京ヤクルトスワローズから3位で指名していただき、大変に嬉しく思います。歴史ある神宮球場の舞台で、チームの勝利のために投げられるよう、頑張ってまいります。自分は真っすぐに自信があるので、プロでも長身をいかしたピッチングを見せたいです。また、立石正広選手とプロの舞台で勝負できるよう、練習に励んでまいります」
