「地上波CTV統合レビュー」を新搭載　テレビCMの″注視″を可視化してテレビCMとCTVを横並びで評価

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンへの「アテンション（注視）」を測るREVISIO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷康士、以下REVISIO）は、「REVISIO One」 において、地上波とコネクテッドTV（CTV）の広告の出稿効果を統合で振り返る新機能「地上波CTV統合レビュー」の提供を開始します。

タイトル画像

無料デモアカウントはこちらから申請いただけます

https://forms.gle/MBdGcaRmZowBc7ELA

REVISIO Oneとは：

アテンションデータを核とした、広告効果最大化ソリューション

「REVISIO One」は、地上波・CTVの広告効果を最大化するために設計された、All in oneソリューションです。広告主、広告会社、放送局・プラットフォーマーといった、テレビ広告に関わる全てのプレイヤーが直面する課題解決を支援します。

本ソリューションは、REVISIO独自の「アテンション（注視）データ」を可視化する高機能なSaaSプラットフォームと、REVISIOの専門家による伴走サポートで構成されています。

アテンションデータは、独自に開発した人体認識技術により、調査パネルの「誰が、いつ、テレビ画面を本当に見ていたか」を1秒単位で自動計測することで取得しています。この「実際に注視されたか」という質の高いデータは、ブランド認知との高い相関が確認されており、広告の認知獲得効率を高めることが可能です。単なるデータの提供に留まらず、広告戦略の最適化や広告枠の価値向上など、お客様それぞれの事業成長に貢献します。

CM認知と「注視」の相関

また広告業界共通の課題には、指標や計測方法が異なる地上波とCTVの効果をいかにして同じものさしで評価するか、という点があります。

REVISIOの最大の強みは、「シングルソースパネル」にあります。REVISIOでは、同一の調査パネルから地上波とCTV双方の視聴データを自動で取得しており、視聴者の自然な視聴実態に基づいた、純度の高い効果検証を可能にします。このデータ基盤により、地上波だけでは届かなかった層へのCTVによる上乗せ効果（インクリメンタルリーチ）の正確な把握や、ターゲットリーチを最大化するための最適な予算配分の予測が可能となり、「1リーチの価値」向上を実現します。

■新機能「地上波CTV統合レビュー」の詳細について

「地上波CTV統合レビュー」は、地上波とCTVのテレビデバイス全体における、広告の出稿効果を統合で振り返ることができるデータダッシュボードです。

機能の一例をご紹介：

１.全体サマリで地上とCTV統合でのユニークリーチの獲得効率を評価

キャンペーン単位での各指標の実績を一覧で確認いただけます。確認できる指標は、出稿情報、ユニークリーチや到達人数などをはじめとしたアテンションデータです。

全体サマリ(統合でのユニークリーチ獲得効率評価)イメージ画像

２.統合のユニークリーチ率／人数推移でどれだけの人にリーチしたかを把握

出稿した量に対するユニークリーチの推移を確認できます。

キャンペーンと全CMノーム値／放送局・アプリ別で推移を確認できます。該当キャンペーンがどれだけ広くリーチしたか、どのプラットフォームの効率がよかったのかをスムーズに評価できます。

統合のユニークリーチ率推移イメージ画像

３.オンターゲット率／インクリメンタルリーチでターゲットへの到達を可視化

地上波／CTVのインクリメンタルリーチ*や、CTVのオンターゲット率（自社ターゲットへ配信された割合）を可視化することで、自社広告がターゲットに届いたのか、地上波とCTVでどれだけリーチを獲得できたのかを評価できます。



*インクリメンタルリーチ：特定のメディアに接触した結果、それまでのメディア接触では得られなかった新規リーチの増分

地上波/CTVインクリメンタルリーチイメージ画像

■REVISIO Oneのそのほかの機能のご紹介

REVISIO Oneでは、地上波とCTVの広告効果を高めるソリューションとサポートを、お客様の目的に合わせて提供しています。広告主様向けの「REVISIO One」と、広告会社や放送局・プラットフォーマーの方向けの「REVISIO One for Agency」の2種類があります。

デモアカウントで機能の一部を体験いただけますので、ぜひお気軽にご登録ください。

【REVISIO株式会社について】

REVISIO株式会社（2022年10月にTVISION INSIGHTS株式会社から社名変更）は、人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自の注視データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリア2,000世帯・関西エリア600世帯、地上波全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。