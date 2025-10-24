【限定枠】アイドル運営のためのオンラインガチャ制作代行-無償エントリー受付開始

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸 裕哉）は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できる「クロワッサン」を活用し、アイドル事務所・運営会社向けのオンライン「課金ガチャ」制作代行を限定枠で無償提供します。本日（2025年10月24日(金)）よりエントリー受付を開始。申込多数の場合は選考または日程調整のうえ個別にご案内します。

※課金ガチャは決済手数料が別途かかります。

無償提供の背景

アイドルの収益化は体験設計の巧拙が成果を左右します。ファン参加型で即収益化しやすいオンラインガチャは相性が高い一方、ゼロからの立ち上げには企画／画面制作の専門知識が必要です。そこで当社は「無償の制作代行プログラム」を用意し、短期間で売れる体験の構築を後押しします。

無償提供の内容

- 企画・景品の設計（相談ベース）どんなガチャ内容にするか、景品ラインナップやレアリティ、当選確率・在庫上限などをディスカッションでご一緒に検討いたします。- クリエイティブ制作ガチャのトップページから各結果ページまでを当社で制作（UIテンプレート選定／文言作成を含む。必要に応じて簡易デザイン対応）。

※本無償枠は1施策（1本）が対象です。2本目以降は通常料金（1本100,000円・税別）にて承ります。

※著作物・肖像・各種権利の許諾は貴社にてご用意ください。

※枠に限りがあるため、申込多数時は抽選または選考・日程調整を行います。

無償提供の対象

活用イメージ（すぐ始められる企画例）

代表コメント

- アイドル事務所- 芸能プロダクション- アイドル関連イベント運営会社- レーベル- イベント主催者 等（個人運営は要相談）- 「推し確定」ボイスガチャ：レアで限定ボイスや呼名入りメッセージ- 誕生日・周年限定：期間限定で記念デジタル特典や引換券を付与- ライブ連動シリアル：会場配布シリアルで1回無料＋会場限定SSR- チェキ／サイン抽選：デジタル景品に加え、当たりで現物配送

株式会社on the bakery 代表 井戸 裕哉（いど ひろや）

「『推し活』の熱量が、もっと正しく収益に変わる世界を作りたい。その第一歩として制作のハードルをゼロにしました。高品質×短納期のガチャ体験で、ファンと運営のうれしい循環を一緒に育てましょう。」

スケジュール

申込方法

- 受付開始：2025年10月24日（金）- 終了：枠到達次第（予告なく終了の可能性あり）お問い合わせ・エントリーはこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

フォームの備考欄に「アイドル向け無償ガチャ制作希望」とご記入ください。事前相談のみでも歓迎です。

プレスお問合せ先

株式会社on the bakery 広報担当

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://lp.croissant.buzz/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて



当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/