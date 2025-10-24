アメリカ発のジュエリーブランド「PASCAL（パスカル）」の「Paradoxe Diamond Watch」より、時間の概念をデザインに落とし込んだ「Mobius Diamond Watch」が登場。

株式会社PRINCIPE prive

アメリカ発のジュエリーブランド「PASCAL（パスカル）」から、時間の概念を再構築した新作「Mobius Diamond Watch（メビウス ダイヤモンド ウォッチ）」が登場。プリンチペプリヴェにて販売を開始しました。

ねじれたケースと歪んだインデックスが印象的なデザインで、時間の循環や曖昧さを造形として表現したモデルです。

PASCAL（パスカル）販売ページ

https://principe-prive.com/collections/pascal

時間の“ねじれ”をかたちに

「Mobius Diamond Watch」は、“始まりも終わりもない時間”というテーマから生まれたモデルです。ねじれたケースとゆがんだインデックスが、時間の循環や曖昧さを表現。見る角度によって印象が変わる立体的な造形が特徴です。

文字盤にはVVSグレードのラボグロウンダイヤモンドを贅沢にセット。さらに、リューズ部分には幸運を象徴するグリーンのラボグロウンダイヤモンド「エターナルグリーン」を配置し、輝きの中に特別な意味を宿しています。

ラボグロウンダイヤモンドについて

ラボグロウンダイヤモンドは、最先端技術によって専門施設で育てられるダイヤモンドです。

天然と同じ結晶構造を持ち、輝きや硬度も変わりません。採掘を伴わないため環境への負荷が少なく、品質と倫理性を両立した次世代のダイヤモンドとして注目されています。

Paradoxe Diamond Watch - Mobius Diamond Watch

コレクション：Mobius Diamond Watch

販売価格：\77,000（税込み）

製品スペック

ケースサイズ：直径28mm x 縦45mm

ケース素材：ステンレススチール

ストラップ素材：レザー

ストラップ長さ：14cm～21cm（調節可能）

クラスプ：フォールディングクラスプ

ガラス：サファイアクリスタル

ムーブメント：Ronda 751(スイス製 クオーツムーブメント)

防水性能：3気圧防水

重量：35g

ダイヤモンド

使用石：ホワイト＆グリーンのラボグロウンダイヤモンド

カラー：D～F

クラリティ：VVS～VS

カラット：0.392ct

取扱店舗

PRINCIPE prive表参道店

東京都港区北青山3-5-19 3F

03-6427-4367

PRINCIPE prive 公式オンラインストア

https://principe-prive.com/

PRINCIPE prive（プリンチペプリヴェ）について

PRINCIPE prive (プリンチペプリヴェ) 2015年 設立（本社：東京 港区）海外ブランドの輸入総代理店を務める傍ら、独自のカスタマイズ製品を数多く発表、多くのセレブリティーを魅了する企業ブランド。 スウェーデン発の高級アップルウォッチケース GOLDEN CONCEPT を初めとしたブランドを、日本、韓国、米国にて展開しています。

公式HP：https://principe-prive.com

インスタグラム：https://www.instagram.com/principeprive/

PASCAL(パスカル)について

PASCAL（パスカル）は、カリフォルニア発のカラーダイヤモンドブランドです。ブランド名は、17世紀フランスの科学者であり哲学者でもあるブレーズ・パスカルに由来しています。彼の圧力に関する研究は、ダイヤモンドが高い圧力を受けて結晶化する仕組みにもつながっています。

「輝く瞬間のためのダイヤモンド」をコンセプトに、PASCALは人生の特別な瞬間を彩るジュエリーを提案しています。挑戦や成功、愛の物語、そして心が動かされる日々の出来事──それぞれの瞬間が輝きとなるように。ダイヤモンドが強い圧力を乗り越えて美しさを生み出すように、PASCALもまた、80～90年代のカルチャーや美学を取り入れ、個性を大切にしたデザインで、新たなラグジュアリースタイルを提案しています。

公式HP：https://pascaldesign.com/

インスタグラム：https://www.instagram.com/pascaldesignofficial/