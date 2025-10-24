『望ましいCSR 調達・持続可能な調達の在り方　―サプライチェーン分科会からの提言―』を発行

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン

一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）は、10月24日（金）、『望ましいCSR 調達・持続可能な調達の在り方 ―サプライチェーン分科会からの提言―』を公開しました。

『望ましいCSR 調達・持続可能な調達の在り方 ―サプライチェーン分科会からの提言―』

GCNJ サプライチェーン分科会（以下、本分科会）は、2008 年の発足以来、多くの企業の皆様にご参加いただき、日本企業がCSR 調達・持続可能な調達を進めやすい環境を整えるため、数々の成果物を発行してきました。

中でも本分科会が2013 年に発行した「サプライチェーンにおける望ましいCSR 活動のあり方-サプライチェーン分科会からの提案-」（提言書第1版）は、当時まだサステナビリティに関する対応が遅れていた日本企業のCSR 調達・持続可能な調達を進める先進的なガイドとなりました。

それから10 年以上が経過した現在では、国内外でサプライチェーンのデュー・ディリジェンス(DD) に関する法制化やガイドラインの発行が進み、多くの企業がサプライチェーン上での人権、労働等の問題のみならず、気候変動や生物多様性等の問題にも対応することが必要となってきました。

今回発行する「望ましいCSR 調達・持続可能な調達の在り方 ―サプライチェーン分科会からの提言―」は、幅広い業種かつ多くの日本企業が関わって討議・検討した、これからの『CSR 調達・持続可能な調達のあり方』についての提案となります。

第1版の提言書では、トリプルウィン調達を実現するために、取引先説明会、SAQ、監査が３つのキー・プロセスであると定義しました。

2025年版の提言書では、第1版の考えを保持しつつも、企業活動全体における継続的DDプロセスの実施の位置づけを記載し、その中で個々のプロセスの考え方と実施方法を併記することにしました。

本書が、今後CSR 調達・持続可能な調達に取り組む方々、さらに取り組みを改善しようとされている方々の参考となれば幸いです。

資料ダウンロード

PDF版『望ましいCSR 調達・持続可能な調達の在り方 ―サプライチェーン分科会からの提言―』はこちらから(https://www.ungcjn.org/activities/topics/detail.php?id=745)

サプライチェーン分科会について

提言書の改定に伴い、改めてCSR 調達・持続可能な調達の「あるべきプロセス」を議論する過程で、分科会としてのミッション・ビジョン・バリューを制定しました。本分科会のミッションは「持続可能なサプライチェーンの実現」です。上流だけでなく自社内や下流も含めたサプライチェーン全体において持続可能性を実現していくことを目指します。また、ビジョンとして「サプライチェーンの健全性や透明性を確保し、継続的かつ主体的にCSR 調達・持続可能な調達を実践していくための環境整備」を掲げています。CSR調達・持続可能な調達にむけた一連の取り組みを企業が実施していくために有用なツール等を提供することで、望ましい調達慣行を実践しやすい環境を整備していきます。最後に、本分科会のバリューですが、これには「協働と団結」および「アウトプット活動」の２つを定めています。サプライチェーン上のステークホルダーとの協働、分科会内での協働と団結により、アウトプットを創出することが本分科会でのバリューとなります。

ぜひ、この考え方に賛同する企業の皆様に、本分科会にご参加いただければ幸いです。ともに持続可能なサプライチェーンの実現に向けて取り組んでいきましょう。

【一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ: Global Compact Network Japan）について】

グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)は、国際社会が持続可能な成長を実現するための世界的な枠組みである「国連グローバル・コンパクト」のカントリー・ネットワークとして2003年12月に発足。人権、労働、環境、腐敗防止の４分野における国連グローバル・コンパクト10原則の実践と、サステナビリティ、SDGsの経営への浸透を民間企業や団体に推進しています。2025年10月現在、会員数は670を数え、会員の皆様と共に、責任ある創造的なリーダーシップを発揮していくことを目指しています。

■グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン サイト

https://www.ungcjn.org/

【GCNJの分科会活動について】

会員企業・団体が主体となって、テーマ別の分科会活動を行っています。企業の実務者が他社の実践や学識経験者から学び、CSRの考え方やSDGsの取り組み、環境経営、贈賄防止強化に向けたガバナンス体制の構築、サプライチェーンや人権問題への取り組み、サステナビリティレポートの策定などについての議論・情報交換を行っています。分科会の参加者は年々増加し、今期は15分科会（延べ登録者4,307名）で活動しています。これは、世界のカントリー・ネットワークでも類を見ない規模で、国連グローバル・コンパクト本部や各国カントリー・ネットワークからも画期的な活動として注目されています。

広報 石田、高橋

PR@ungcjn.org