TVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアＸＶ』ポップアップコーナー in 報知エンターテインメントマーケット　事後通販開催決定！

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、アニメ・マンガ・ゲーム作品等のキャラクター商品の企画・製作・販売をする自社ECサイト「FaNeMa」（URL：https://fanema.jp/）にて、TVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアＸＶ』ポップアップコーナー in 報知エンターテインメントマーケットの事後通販の開催を決定しました。

さらに、事後通販開始を記念したX(旧Twitter)フォロー＆リポストキャンペーンも実施いたします。

■販売商品

〇おっきめアクリルスタンド

種類：全6種

価格：各3,300円(税込)



〇B2タペストリー

種類：全6種

価格：各3,850円(税込)



〇フェイスタオル

種類：全6種

価格：各2,860円(税込)



〇マルチデスクマット

種類：全6種

価格：各3,850円(税込)



〇ラメアクリルキーホルダー

種類：全6種

価格：各1,650円(税込)



〇チェキ風カードセット

種類：全1種(全12種入り)

価格：各1,320円(税込)



〇トレーディングホログラム缶バッジ

種類：全12種入り

価格：BOX 9,240円(税込)

ECサイト「FaNeMa」にて、予約受注生産（一部商品数量限定）による販売となります。

【予約受付期間】2025年10月31日(金)12:00～2025年11月17日(月)23:59まで

【お届け時期】2026年1月中旬頃より順次発送

■発売記念キャンペーン

TVアニメ『戦姫絶唱シンフォギアＸＶ』ポップアップコーナー in 報知エンターテインメントマーケット事後通販開始を記念して、X(旧Twitter)フォロー＆リポスト（RT）キャンペーンを実施いたします。

参加された方の中から抽選で6名様に「おっきめアクリルスタンド」をプレゼントいたします。

＜開催期間＞

2025年10月31日(金)～2025年11月10日(月)まで

＜参加方法＞

１.「FaNeMa」公式X(旧Twitter)（@Fanema_Official）をフォロー

２.該当の投稿をリポスト（RT）

※対象となる投稿、および詳細は１.の「FaNeMa」公式X(旧Twitter)アカウントよりご確認ください。

■著作権表記

(C)Project シンフォギアＸＶ

■システムサービス株式会社「FaNeMa(ファネマ)」

https://fanema.jp/

■FaNeMa公式X「Fanema_Official」

https://twitter.com/Fanema_Official

※掲載画像・写真はイメージまたは試作品です。監修中につき、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※一部商品は全国のホビーショップ、オンラインショップ、イベント等にて販売を行う場合があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。