Fusic、川元健一氏を顧問に迎え入れ、宇宙事業推進を強化

株式会社Fusic

株式会社Ｆｕｓｉｃ（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役社長：納富貞嘉）は、

宇宙産業領域において豊富な経験や知見、ネットワークを有する、川元健一氏が当社顧問に就任したことをお知らせいたします。

川元 健一氏のプロフィール

一橋大学社会学部 卒業

ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)

Space BD株式会社 取締役

Kyugem Japan 代表（現任）

顧問就任の背景

当社は、クラウドコンピューティング・AI等の技術を活用し、宇宙関連の政府機関や企業とさまざまなプロジェクトを推進しております。また、今後さらなる成長が期待される宇宙産業関連ソフトウェア市場におけるプレゼンス向上に取り組んでおります。

この度、川元氏を顧問として迎えることで、宇宙業界における豊富な知見・経験・ネットワークを活かし、当社の宇宙事業推進体制をより戦略的に強化するとともに、産官学及び国内外パートナーとの連携をさらに深化させてまいります。

川元 健一氏のコメント

近年大きな注目を集め、日本が世界に誇る一大産業になる可能性をもった宇宙産業は、これからより一層多くの方々の生活や国の安全保障に貢献すべく発展していきます。それにはハードウェアの技術やサプライチェーン網の強化に加え、ソフトウェアの力が果たす役割もさらに重要になってくると考えます。

Fusicがこれまで「OSEKKAI × TECHNOLOGY ～ココロと技術で、ぴったりも、びっくりも。～」の信念で培ってきた、お客さまの課題解決に寄り添う姿勢や、クラウド・システム構築などの知見と実績が、宇宙産業のこれからの発展、ひいては日本がより豊かな国へと成長するために果たす役割をお手伝いできることを嬉しく思っています。

当社顧問体制について

川元氏の就任により、当社顧問体制は４名となります。

藤村 直美（技術顧問）

工学博士

九州大学大学院芸術工学研究院教授

九州大学情報統括本部長

九州大学名誉教授（現任）

学校法人福岡学園 顧問（情報担当）（現任）

令和健康科学大学 顧問（現任）

近森 藤彦（顧問）

早稲田大学商学部 卒業

アクセンチュア株式会社

アビームコンサルティング株式会社

ブーズ・アンド・カンパニー株式会社

（現PwCコンサルティング合同会社）

日本アイ・ビー・エム株式会社

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

櫻田 武嗣（技術顧問）

工学博士

郵政省 通信総合研究所（現 情報通信研究機構）

東京農工大学 専任講師

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

一般社団法人情報通信医学研究所 理事（現任）

国立情報学研究所（NII） 特任准教授（現任）

当社の顧問体制の詳細につきましては、以下のページをご参照ください。

https://fusic.co.jp/ir/management/profile

