報道機関各位【HANSE10月に大阪公演が決定！】

2025年10月1日

VICTON出身HANSE(ハンセ)

10月に大阪にてライブの開催が決定！

” 【HANSE JAPAN LIVE 2025 AUTUMN】”

HANSEの音楽を何十倍も楽しめるLIVEに乞うご期待！！

【HANSE JAPAN LIVE 2025 AUTUMN】と題し、

韓国のボーイズグループ「VICTON」出身のハンセが日本ファンイベントの開催を決定した！

6月に2度目の日本イベントを開催し、歌唱はもちろん、

トークやゲームと2日間4公演を大盛況に終えた！

ハンセは、自身のオリジナル曲に加えカバー曲も披露し、更に6月5日にリリースされる新曲『SMOKY』も公演で披露し会場はファン達の歓喜の声援に包まれた。

今回、【HANSE JAPAN LIVE 2025 AUTUMN】を3日間

大阪にて進行する！今までにないロックな姿を見逃すな！

★公演情報★

🗓️2025年（計４公演）

10月19日 (土) １.OPEN 18:30/START 19:00

10月25日 (土) OPEN 18:30/START 19:00

10月26日 (日) OPEN 18:30/START 19:00

📍PLUSWINHALL ビレボア

🎫チケット（整理番号付き自由席/先着）

http://t.livepocket.jp/t/64k9j(http://t.livepocket.jp/t/64k9j)

ドリンク\600必要）

💟各公演後に特典会あり

