VICTON出身HANSE(ハンセ)10月に大阪にてライブの開催が決定！" 【HANSE JAPAN LIVE 2025 AUTUMN】"

【HANSE10月に大阪公演が決定！】


VICTON出身HANSE(ハンセ)


10月に大阪にてライブの開催が決定！


” 【HANSE JAPAN LIVE 2025 AUTUMN】”


HANSEの音楽を何十倍も楽しめるLIVEに乞うご期待！！




　　　　　　　　　　　　　　　


　【HANSE JAPAN LIVE 2025 AUTUMN】と題し、


韓国のボーイズグループ「VICTON」出身のハンセが日本ファンイベントの開催を決定した！



6月に2度目の日本イベントを開催し、歌唱はもちろん、


トークやゲームと2日間4公演を大盛況に終えた！


　ハンセは、自身のオリジナル曲に加えカバー曲も披露し、更に6月5日にリリースされる新曲『SMOKY』も公演で披露し会場はファン達の歓喜の声援に包まれた。



今回、【HANSE JAPAN LIVE 2025 AUTUMN】を3日間


大阪にて進行する！今までにないロックな姿を見逃すな！




★公演情報★


🗓️2025年（計４公演）


10月19日 (土) １.OPEN 18:30/START 19:00



10月25日 (土) OPEN 18:30/START 19:00



10月26日 (日) OPEN 18:30/START 19:00


📍PLUSWINHALL ビレボア




🎫チケット（整理番号付き自由席/先着）


http://t.livepocket.jp/t/64k9j(http://t.livepocket.jp/t/64k9j)



ドリンク\600必要）



💟各公演後に特典会あり






＜取材・お問合せ先＞プラスウイン株式会社