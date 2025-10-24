『オール・ウルトラマン・スケッチ・ギャラリー』刊行を記念して「金谷裕～特撮画展」を開催

Ｓ＆Ｔオフィス合同会社

Ｓ＆Ｔオフィス合同会社（本社：東京都荒川区 代表社員：左田野渉）は、金谷裕『オール・ウルトラマン・スケッチ・ギャラリー(HIROSHI KANATANI ALL ULTRAMAN SKETCH GALLERY）』の刊行（10月９日全国の書店にて発売）を記念して、金谷裕「特撮画展～Hiroshi Kanatani TOKUSATSU SKETCH GALLERY～」を開催します。

『オール・ウルトラマン・スケッチ・ギャラリー』は、歴代のウルトラマン・ウルトラ怪獣のイラスト画集です。今回の展覧会は、超人・怪獣画で人気の金谷裕の集大成として、ウルトラマンやウルトラ怪獣のほか、円谷プロ以外の５社のキャラクターのイラストも集めた企画です。具体的には東宝、KADOKAWA、ピー・プロダクション、宣弘社、毘プロダクションが参加します。会場では全235枚の絵を展示いたしますが、そのうち一部原画も販売いたします。

また会期中の11月29日には初代ウルトラマンスーツアクターである古谷敏氏がゲストとして来場いたします。多くのアーティストからお祝いメッセージも届いています。

ヒーロー、怪獣たちが活躍する特撮の世界を愛する皆さま、是非とも本展覧会にご来場下さい。

『オール・ウルトラマン・スケッチ・ギャラリー』

世界各国で超人・怪獣画で人気の金谷裕が描いた、歴代のウルトラマン・ウルトラ怪獣のイラスト画集です。初代ウルトラマンから今年７月から始まった「ウルトラマンオメガ」まで昭和から令和までのウルトラマンが登場。そして金谷裕を応援する世界のイラストレーターたちも画集に参加。ウルトラマンのスーツアクターでもある俳優の古谷敏氏は「この本にはウルトラマンのロマンがあるよね。夢少年、夢少女のための本だね！」と称賛しています。

金谷裕「特撮画展～Hiroshi Kanatani TOKUSATSU SKETCH GALLERY～」概要

会期：2025年11月22日～2025年12月7日

時間：11:00～19:00（最終日は17:00まで）

場所：グランドニッコー東京 台場 ３階 GALLERY21

〒135-8701 東京都港区台場２丁目６-１

入場：無料

物販：原画色紙など

イベント：古谷敏サイン会を2025年11月29日(土)13:00～15:00開催いたします。

金谷裕（かなたにひろし）

日本の漫画家。アメリカ、香港、マカオ、台湾、日本でオリジナル漫画が出版されている。代表作に『COARAPTOR/KAIJU of the WIND』『スペクトルマン ヒーローズ』『大怪獣飯』など。アメリカではボブ・エグルトン、マット・フランク、ジェフ・ゾーナウなど、怪獣を描くアーティストと交流が深い。連載漫画「COARAPTOR/KAIJU of the WIND」では、上記アーティストがカバーを描いている。特にアメリカの漫画家マット・フランクとは旧知の仲で、アメリカンコミック「恐竜大戦争アイゼンボーグ」「スペクトルマン ヒーローズ」ではコラボレーションとして共同制作している。現在、アメリカで「COARAPTOR/KAIJU of the WIND」「Kaiju cooking」を連載中。

Ｓ＆Ｔオフィス合同会社

復刊ドットコムの代表を務めた左田野と、説話社のCEOを務めた高木がタッグを組んで、昨秋に設立。出版とコンサルタント事業に取り組む。出版としては、昨年末にゲーム漫画「ゴッドシャードクロニクルス」今夏に「オール・ウルトラマン・スケッチ・ギャラリー」、今秋に「ピクトリアル・キー・トゥー・タロット」を刊行。コンサルタント事業ではＣＣＣのＩＰ事業に協力している。日本国内のみならず、世界を視野にしたコンテンツ事業を展開している。

【本件に関するメディア関係者のお問合せ先】

Ｓ＆Ｔオフィス合同会社

代表社員 左田野渉

satano@sandtoffice.co.jp TEL080-6503-3088

【公式ホームページ】https://www.sandtoffice.co.jp/(https://www.sandtoffice.co.jp/)