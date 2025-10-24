日本アニマルCBD協会が発足 ― 獣医師とともに築く、安全で信頼できるペットCBDの未来へ

株式会社モンパニエ

日本アニマルCBD協会は獣医師監修のペットのためのCBD情報を発信します。

2025年9月、日本アニマルCBD協会は、獣医療現場におけるCBD利用の安全性・有効性に関する正しい知識の普及と、獣医師・ペットオーナー双方が安心してCBD製品を選択できる環境整備を目的として発足しました。

本協会は、スイスをはじめとする国際的な動物用CBD研究の知見を踏まえ、茂木千恵獣医師（獣医学博士）を学術顧問に迎え、科学的根拠に基づく情報発信と啓発活動を展開してまいります。

協会では、会員を対象にしたオンラインセミナーや症例共有会を通じて、CBDの安全な臨床応用や最新研究動向を紹介し、業界全体の健全な発展を目指します。

■ 発足の背景

国内外のCBD市場では、製品品質・成分表示・法的基準に関する透明性への関心が急速に高まっています。

ペット向けCBDにおいても同様に、「安全性」「信頼性」「科学的根拠」を基盤とした普及活動が求められており、日本アニマルCBD協会はその中核的な役割を担うことを目的に設立されました。

■ 主な活動内容

- ペット向けCBDの安全性と有効性に関する最新情報の提供- 国内外における研究・臨床試験の実施と結果の発表- 獣医師・専門家による講演・ウェビナーの開催- 会員向け教育コンテンツ・オンラインフォーラムの運営

■ 会員募集と販売情報

協会は2025年9月末より会員募集を開始しており、会員は協会の公式サイト（https://japananimalcbdassoc.sabjapan.co.jp/）から登録・ログインのうえ、獣医師専売CBD製品「ASTRAVET（アストラヴェット）」およびSAB JapanのCBD関連商品を購入いただけます。

これらの製品は、スイスの動物用CBD研究を牽引するSandra Bruckner博士らの研究成果を基に開発され、THCフリー（国内規制基準に完全準拠）であることが第三者分析機関により確認されています。



■ 第2回ウェビナー開催概要

日本アニマルCBD協会では、協会発足を記念し、第2回ウェビナーを以下のとおり開催いたします。

開催日時：2025年11月25日（火）21:00～22:30



登壇者：

Sandra Bruckner 博士（スイス・アストラサナ アニマルヘルス代表）

茂木千恵 獣医師（獣医学博士／学術顧問）



テーマ：「ペットのための安全で効果的なCBD利用 ― 臨床・研究の最前線から」

- 対象者：獣医師／動物看護師／プログルーマー・サロン経営者などペット関連専門職- 配信方法：Zoomウェビナー（参加無料・事前登録制）

申込方法：日本アニマルCBD協会公式サイト内専用フォーム

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_y-ZQtYezReCZwvRPfD4jwA#/registration

より登録いただけます。

本ウェビナーでは、スイスおよび日本の臨床現場で得られた知見を共有し、動物福祉と行動学の観点からCBDの新たな可能性を紹介します。医薬品の効果効能を広告宣伝するものではありません。

■ 日本アニマルCBD協会について

日本アニマルCBD協会は、科学的根拠と倫理的指針に基づいたCBD利用の啓発・教育を行う非営利組織です。

国内外の獣医師・研究者・関連企業と連携し、ペットの健康と福祉の向上を目指す活動を展開しています。

名称：日本アニマルCBD協会

設立：2025年9月

学術顧問：茂木千恵（獣医学博士）

公式サイト：https://japananimalcbdassoc.sabjapan.co.jp/

E-mail：info@japananimalcbd.org

■ 本件に関するお問い合わせ

日本アニマルCBD協会 事務局

E-mail：info@japananimalcbd.org