株式会社H&Company、株式会社カカクコムの「求人ボックス」と業務提携

株式会社H&Company

株式会社H&Company（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木 貴志、以下「当社」）は、この度、株式会社カカクコム（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村上 敦浩）が運営する求人情報の一括検索サービス「求人ボックス」と業務提携契約を締結しました。

この業務提携は、2025年10月20日（月）より開始いたしました。

業務提携の背景

電気工事士は、社会のインフラを支える重要な職業でありながら、多くの企業が人材確保に課題を抱えています。特に、専門性の高い求職者に対し、効率的に求人情報を届けることが困難な状況でした。

このような課題を解決するため、当社が運営する電気工事士専門の求人サイト「工事士.com(https://koujishi.com/)」と、豊富な求人情報を扱う「求人ボックス」が連携し、電気工事業界の採用活動を支援する新たなソリューションを提供することになりました。

業務提携の内容

本業務提携により、「求人ボックス」に掲載されている電気工事士に関連する求人の一部が、「工事士.com」にも掲載されることになります。これにより、工事士.comをご利用中のユーザー企業には、以下のメリットが提供できると考えます。

求職者の集客力を大幅拡大

求人数の大幅増により、これまで以上に多くの選択肢を提供できることで媒体力が強化され、求職者のさらなる集客に繋がると期待できます。

質の高い応募が集まる可能性

本業務提携が工事士.comに対する信頼度を高め、求職者のロイヤルティ増大につながり、サイトの利用頻度・滞在時間が増加することで、応募増も期待できます。

今後の展望

当社は今回の業務提携を通じて、電気工事士を求める企業と仕事を探す求職者の双方にとって、より良いマッチングの場を提供してまいります。今後も両社の連携を強化し、電気工事業界の発展に貢献してまいります。

株式会社H&Companyについて

株式会社カカクコムについて

本件に関するお問い合わせ先

- 会社名：株式会社H&Company- 所在地：東京都港区南青山2-11-16 メットライフ青山ビル8F- 代表者：代表取締役 佐々木 貴志- 設立：2011年3月- 事業内容：求人サイトの企画運営・人材紹介・DX支援- URL：https://www.h-company.co.jp/- 会社名：株式会社カカクコム- 所在地：東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番7号 デジタルゲートビル- 代表者：代表取締役社長 村上 敦浩- 設立：1997年12月- URL：https://corporate.kakaku.com/

株式会社H&Company 広報担当：菊地・松尾

- E-mail：info@h-company.co.jp- 電話番号：03-6447-4439