【無料ウェビナー】AI時代に備えよ　SEOの知識を「LLMO思考」にアップデートする40分

SEOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2025年10月30日（木）に「 AI時代に備えよ SEOの知識を「LLMO思考」にアップデートする40分」をテーマに無料ウェビナーを開催いたします。

従来のSEO対策では、検索結果で上位に表示されることが成果に直結していました。

もちろん、今もこれからも、SEOは集客の基盤として欠かせません。

ただ、AIが進出してきた今、「自分で答えを探す場」から、「質問したら答えを教えてくれる場」へ、検索の形がアップデートされつつあります。

現状はまだ、圧倒的にAI検索よりも検索エンジンからの流入やCVが多いのですが、今後AI検索が主流になっていく際、競合に負けないコンテンツの基盤作りは必須です。

今回のウェビナーでは、「LLMO思考へのアップデート」をテーマに、SEOとLLMO（大規模言語モデル最適化）の関係性を整理し、どちらの対策も重要である理由をわかりやすく解説します。

また、SEO・LLMO対策をしていて見逃しがちなキーワードへの対策や、これからやるべきコンテンツの効果的なリライト方法など、取りこぼしをすくい上げる施策もご紹介します。

登壇者情報

マーケティングリーダー

熊谷 誠

過去に2,000本以上のSEOコンテンツを制作し、その後はSEOディレクターとして複数のオウンドメディアの運用を担当。

パスカルとの出会いをきっかけに「SEO設計を仕組み化できるツール」としての可能性に魅了され、オロパスへ入社。

現在は、パスカルのマーケティングリーダーおよび記事作成代行サービスの責任者として、企業ごとの検索戦略に合わせた構成・制作支援を行っている。

記事作成代行においては、多くの上位表示・CV獲得につながるコンテンツ実績も多数。

こんな方におすすめ

・SEOの知識はあるけれど、AI時代にどう活かすべきか模索している方

・AIOやLLMOという言葉は知っているが、実際は何から始めたら良いか分からない方

・自社コンテンツがAIに拾われない理由を知りたいSEO担当の方

・SEO対策はしているが、今後のAI時代に施策を活かすために考えを整理したい方

ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/78_1_340e199c48bb79b7f3f2ce3d6707909f.jpg?v=202510240928 ]

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO対策が行えるSEOツールです。

流入調査や競合サイトの調査など、基本のSEO対策はもちろんのこと、「長文クエリ」でのキーワード選定にも対応しており、AI時代に悩まされがちなキーワード選定や、SEOコンテンツ作成にも対応しています。

4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

