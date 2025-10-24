見た目はいつもの下着のまま、 気になる尿モレをしっかりガード！！「尿漏れ安心ボクサーパンツ前後横モレ対応　2枚組」発売中

写真拡大 (全11枚)

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、パッド部5層吸水×ヒップ部2重生地のダブル構造で 動いてもズレにくく漏れにくい「尿漏れ安心ボクサーパンツ前後横モレ対応」を2025年10月より公式WEBショップにて発売中です。























【商品説明】

尿漏れ安心ボクサーパンツ前後横モレ対応　2枚組(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001056/)


価格：4,730円（税込）



見た目が普通の下着と変わらない、前後横モレ対応のボクサーパンツ。


ちょっとした尿モレを吸収し、サラッと快適。


5層吸水構造のパッド部が約40ccと多めの尿も吸水。


ズレにくいヒップ部2重生地で、縫い合わせなしだから縫い目からしみ出しにくい設計。


不意に力を入れた時、重たいものを持ち上げたりした時に心配な方や、排尿後の尿切れが悪い方におすすめです。


外出先やスポーツ時、就寝時の漏れ対策に。


【商品概要】

■内容量：2枚組（ブラック・グレー各1枚）


■商品サイズ：M/ウエスト(約)76cm～84cm
　　　　　　　L/ウエスト(約)84cm～94cm
　　　　　　　LL/ウエスト(約)94cm～104cm


■材質：身生地/綿95%、ポリウレタン5%


　　　　ゴム部/ポリエステル45%、ナイロン45%、ポリウレタン10%


■原産国：中国


■JANコード：M/4989409104600
　　　　　　　L/4989409104617
　　　　　　　LL/4989409104624



【会社概要】

アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。






会社名：アイメディア株式会社


所在地：広島県広島市東区若草町12番1号　アクティブインターシティ広島9F


公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/



【SNS】


Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia


X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net


Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/


Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga


TikTok：https://www.tiktok.com/@aimedia.official




【本件に関するお問い合わせ】


アイメディア株式会社　商品部　出宮


Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp