見た目はいつもの下着のまま、 気になる尿モレをしっかりガード！！「尿漏れ安心ボクサーパンツ前後横モレ対応 2枚組」発売中
アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、パッド部5層吸水×ヒップ部2重生地のダブル構造で 動いてもズレにくく漏れにくい「尿漏れ安心ボクサーパンツ前後横モレ対応」を2025年10月より公式WEBショップにて発売中です。
【商品説明】
尿漏れ安心ボクサーパンツ前後横モレ対応 2枚組(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001056/)
価格：4,730円（税込）
見た目が普通の下着と変わらない、前後横モレ対応のボクサーパンツ。
ちょっとした尿モレを吸収し、サラッと快適。
5層吸水構造のパッド部が約40ccと多めの尿も吸水。
ズレにくいヒップ部2重生地で、縫い合わせなしだから縫い目からしみ出しにくい設計。
不意に力を入れた時、重たいものを持ち上げたりした時に心配な方や、排尿後の尿切れが悪い方におすすめです。
外出先やスポーツ時、就寝時の漏れ対策に。
【商品概要】
■内容量：2枚組（ブラック・グレー各1枚）
■商品サイズ：M/ウエスト(約)76cm～84cm
L/ウエスト(約)84cm～94cm
LL/ウエスト(約)94cm～104cm
■材質：身生地/綿95%、ポリウレタン5%
ゴム部/ポリエステル45%、ナイロン45%、ポリウレタン10%
■原産国：中国
■JANコード：M/4989409104600
L/4989409104617
LL/4989409104624
【会社概要】
アイメディア株式会社
アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。
会社名：アイメディア株式会社
所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F
公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/
