【年収625万円】人事案件のフリーランス副業調査｜2025年最新

■調査サマリー

・人事案件の平均年収625万円

・週4~5日の案件が42%超

・フルリモート案件が58%超

■目次

・人事案件の平均年収、案件数

・人事案件のリモート可否、稼働日数

・人事案件の多い業界、職種

・人事職種の特徴

■調査結果はこちら

【2025年】人事案件の平均年収、案件数｜フリーランス副業調査(https://magazine.sokudan.work/post/z8jSXnH6)

調査対象

SOKUDAN(https://sokudan.work/)に掲載された求人案件（一部抜粋）の単価と稼働時間から平均時給を計算し、その平均時給から1日8時間、月21日稼働で想定月収と想定年収を試算しました。

・対象期間

2019年7月1月ー2024年12月31日

・対象案件数

5,524件 ※一部抜粋

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SOKUDAN Magazine https://magazine.sokudan.work(https://magazine.sokudan.work)

人事案件の平均年収

平均年収625万円（職種別年収ランキングトップ10中、9位）

人事案件の平均年収は625万円で、職種別ランキング9位です。営業（598万円・10位）を27万円上回る水準で、労働法規の知識や採用戦略の立案、組織開発など、高度な専門スキルが求められる職種として評価されています。一般的な人事職の平均年収580万円前後と比べても高い水準で、専門性の高い人事スキルへの市場ニーズが反映されているといえるでしょう。

人事案件の案件数（比率）

職種別案件数ランキングトップ10

人事 9位 案件比率2.7%

人事案件は案件比率2.7%で9位です。年収ランキングでも9位と同じ順位で、限られた案件数に対して高い年収水準が設定されているのが特徴です。これは、採用戦略や組織開発など、企業の成長に直結する専門性の高いスキルを持つ人材が限られているためでしょう。コーポレート（3.9%・7位）と比べても案件数は少なく、より専門特化した人事スキルが求められる市場環境といえます。

人事案件の稼働日数

週4~5日: 42.9%

週2~3日: 40.8%

週1日: 16.3%

人事案件は週4～5日が42.9%、週2～3日が40.8%とほぼ同率で、バランスの取れた稼働パターンです。週1日も16.3%あり、採用プロジェクトや制度設計など、短期集中型の業務にも対応できる柔軟性があります。人事業務は採用の繁忙期と通常期で業務量が変動するため、プロジェクトベースでの参画がしやすく、複数企業との契約を組み合わせることで収入の安定化を図れる職種です。フルタイムでしっかり組織に関わりたい人から、専門スキルを活かして効率的に働きたい人まで、多様な働き方の選択肢が用意されているといえるでしょう。

人事案件のリモート可否

フルリモート(在宅OK): 58.5%

リモート(一部)可: 32.7%

リモート不可: 8.8%

人事案件は、フルリモートが58.5%、一部リモート可が32.7%で、合計91.2%がリモートワークに対応しています。営業（88.7%）を上回る水準で、採用面接や制度設計など、多くの業務がオンラインで対応可能です。リモート不可も8.8%と少なく、人事業務は書類作成やシステム入力などの作業も多いため、場所を選ばずに働ける環境が整っている職種といえるでしょう。

人事案件の多い業界

コンサルティング 22.98%

その他人材サービス 18.16%

人材サービス 6.56%

Webマーケティング 5.25%

SaaS 5.03%

SOKUDANの人事案件では、コンサルティングが22.98%で最多です。注目すべきは人材サービス関連で、その他人材サービス（18.16%）と人材サービス（6.56%）を合わせると約25%となり、人事の専門性が特に求められる業界であることがわかります。これは、組織開発や採用戦略のコンサルティング、人材紹介会社での採用支援など、人事そのものがビジネスの中核となる業界での需要が高いためです。WebマーケティングやSaaSも5%台で続いており、成長企業での組織づくりや採用強化のニーズが反映されているといえるでしょう。

人事案件の多い業務内容

採用 85.71%

中途採用 12.24%

キャリアアドバイザー 2.04%

新卒採用 3.35%

採用戦略 3.11%

SOKUDANの人事案件では、採用が85.71%と圧倒的なシェアを占めています。中途採用が12.24%で続き、新卒採用や採用戦略も上位に入っており、人事業務の中でも採用領域に需要が集中していることがわかります。これは、企業の成長において人材獲得が最重要課題となっており、採用の専門スキルを持つ人材へのニーズが特に高いためです。組織開発や人事制度設計といった他の人事業務と比べて、採用に関する案件が市場の大半を占めている状況といえるでしょう。





