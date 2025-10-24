【10月28日(火)11:00～ 無料オンラインセミナー】「ソリューション」と「プロダクト」はまったく違う～ピボットを可能にする概念設計とは～

キュレーションズ株式会社

顧客企業のビジネス変革を成功に導くキュレーションズ株式会社（本社：東京都渋谷区、担当：野崎、以下当社）は、「製造業×新規事業 公開質問会」を2025年10月28日（火）に開催いたします。

新規事業の現場でよく起きるのが、「プロダクトは作ったが売れない」「なぜ売れないのかが分からない」という事態です。これは、そもそも「ソリューション」と「プロダクト」の違いが曖昧なまま進んでいることが原因かもしれません。

プロダクトとは「手段」です。実装された機能、ユーザーが触れるもの、提供される具体です。一方、ソリューションとは、「提供価値の抽象化された定義」です。つまり、「この事業は何をどういう状態に変化させようとしているのか」という、問題解決の構造的な設計思想を指します。

本セミナーでは、プロダクトとソリューションの違いを明確にしながら、

・なぜソリューションが定義されていないとピボットできないのか

・どうすればコンセプトが「抽象度」と「柔軟性」を両立できるのか

・最初に定義すべき問いとは何か

について解説します。

アイデアが頓挫する前に、いま一度「設計思想」を問い直してみませんか。「形」より「意志」を定義することが、ブレない事業を創る第一歩です。

＜こんな方におすすめです＞

・経営戦略/企画担当

・事業戦略/企画担当

・技術戦略/開発担当

・プロジェクトマネージャー

【スピーカー】

キュレーションズ株式会社

取締役CSMO ／ エグゼクティブ・ストラテジー・デザイナー

荒井宏之 a.k.a. ピンキー

新規事業の何でも屋。

スタートアップ複数社にてWeb、O2O、IPライツ、コンテンツ、食品、健康食品、化粧品、ファッションなどの事業立ち上げを経験した後、成熟事業を持つ大手企業に対して外部パートナーとして、新規事業領域の戦略策定、研修・セミナーの企画・運営、事業創造プログラムの企画・運営、ビジネスデザインなどを通じて、成熟事業のデジタルを活用したビジネス・トランスフォーメーションの実現に注力。

【開催概要】

開催日： 2025年10月28日（火）11:00～12:00

参加料：無料

視聴方法：Zoomでのオンライン配信

申込方法：下記URLよりお申し込みください。



