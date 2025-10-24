【大好評により続編開催決定！】バズらせ不要！Z世代に選ばれる採用Instagramの法則 ～正しい指標で成果を出す運用術～

株式会社アローリンク


- セミナー内容
Instagram採用を始めたけど、何を指標にすればいいかわからない。フォロワー数を追いかけているけど、応募に繋がらない。投稿は頑張っているのに、成果が見えず挫折しそう。Instagram採用で多くの企業が成果を出せない理由、それは「間違った指標を追いかけている」からです。
フォロワー数を目標にすると、成果が見えるまで時間がかかりすぎて挫折します。そして何より、フォロワー数は採用成果に直結しません。
本セミナーでは、採用成果に直結する「本当に見るべき指標」をお伝えします。Instagramアルゴリズムの仕組みを理解し、正しい指標で運用することで、モチベーションを維持しながら継続でき、結果的に採用成功へと繋がります。
成果の出ない運用は、今日で終わりにしませんか？正しい指標で成果を可視化し、採用を成功させましょう！

- このような方におすすめ
・Instagram採用に興味があるが何から始めればいいかわからない・SNS採用に取り組んでいるが自社の魅力が伝わっていないと感じる・限られたリソースで効果的にZ世代に自社をアピールしたい・フォロワーが増えず、応募者の心を掴めていないと悩んでいる・Z世代に自社の魅力を上手く伝えられずに苦戦している


株式会社アローリンク
HRi事業本部 コンサルティング課 係長
針尾 みき

2015年に自社採用の採用責任者として新卒採用に従事。2020年に自社マーケティング部門を立ち上げ、自社の広報・ブランディング・インバウンドマーケティングを推進。その経験を活かし、採用特化型SNS運用へと発展させる。現在は、総フォロワー数80万人超えのアカウント運用を支援し、SNS×採用戦略のコンサルタントとして数多くの企業の採用成功を支援。





セミナー概要


タイトル：バズらせ不要！Z世代に選ばれる採用Instagramの法則 ～正しい指標で成果を出す運用術～


日時　　：2025年11月7日(金)　15:00-16:00


会場　　：オンライン


参加費　：無料


定員　　：50人


登壇者　：針尾 みき


本プレスリリースに関するお問い合わせや無料相談のご利用をお待ちしております。


アローリンクは、新卒採用担当者の皆様が抱える課題解決をサポートし、効果的な採用活動の実現に貢献することをお約束いたします。