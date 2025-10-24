JUNON12月号（10/22発売）は豪華2パターン表紙！　通常版の裏表紙には豆原一成さん（JO1）、臨増版の表紙＆裏表紙にはSTARGLOWが登場。香取慎吾、宮野真守、塩野瑛久ほかスターが集結！

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社は『JUNON12月号 通常版』『JUNON12月号 臨増版』を2025年10月22日（水）に発売しました。

通常版表紙通常版裏表紙臨増版表紙■JUNON12月号は豪華2パターン表紙で刊行！

通常版の裏表紙には豆原一成さん（JO1）、臨増版の表紙&裏表紙にはSTARGLOWのみなさんが登場。

１.通常版

特別付録：両面ピンナップ豪華2種（A3サイズの厚紙ポスター）

・宮野真守

・草川拓弥

２.臨増版

BMSG主催のオーディション「THE LAST PIECE」から誕生し、今話題の５人組・STARGLOWが表紙＆裏表紙をジャック(ハート)

特別綴じ込み付録：：A3サイズの両面ポスター

■特集：彼の思い出の味、作ってみませんか？『推しを育てた実家ごはん』

推し自ら、実家で慣れ親しんだ思い出の味をレシピとともに大公開(ハート)

中島颯太（FANTASTICS）：オクラの豚巻き

アロハ（超特急）：カレー焼きそば

西山智樹：ツナ餃子

土岡哲朗（春とヒコーキ）：遠足チキンと海苔入り⽟子焼き

戸塚純貴：砂肝サラダ

■今月も豪華スターが続々登場です

12月号には、香取慎吾、宮野真守、塩野瑛久、安井謙太郎×長妻怜央（７ORDER）、月城かなと、M!LK、CHIKA×MOMOKA×YURI（HANA）ほか人気のスターが登場します。

≪雑誌概要≫

書名：JUNON12月号（通常版／臨増版）

発売日：2025年10月22日（水）

定価：通常版：850円（税込み）臨増版：950円（税込）

判型：A4変型判

発行：主婦と生活社

[Amazon]通常版：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ9PLRPW/

臨増版：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQB1KGRR/