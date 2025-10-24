JUNON12月号（10/22発売）は豪華2パターン表紙！ 通常版の裏表紙には豆原一成さん（JO1）、臨増版の表紙＆裏表紙にはSTARGLOWが登場。香取慎吾、宮野真守、塩野瑛久ほかスターが集結！
株式会社主婦と生活社
通常版表紙
通常版裏表紙
臨増版表紙
■JUNON12月号は豪華2パターン表紙で刊行！
■特集：彼の思い出の味、作ってみませんか？『推しを育てた実家ごはん』
推し自ら、実家で慣れ親しんだ思い出の味をレシピとともに大公開(ハート)
■今月も豪華スターが続々登場です
株式会社主婦と生活社は『JUNON12月号 通常版』『JUNON12月号 臨増版』を2025年10月22日（水）に発売しました。
通常版表紙
通常版裏表紙
臨増版表紙
■JUNON12月号は豪華2パターン表紙で刊行！
通常版の裏表紙には豆原一成さん（JO1）、臨増版の表紙&裏表紙にはSTARGLOWのみなさんが登場。
１.通常版
特別付録：両面ピンナップ豪華2種（A3サイズの厚紙ポスター）
・宮野真守
・草川拓弥
２.臨増版BMSG主催のオーディション「THE LAST PIECE」から誕生し、今話題の５人組・STARGLOWが表紙＆裏表紙をジャック(ハート)
特別綴じ込み付録：：A3サイズの両面ポスター
■特集：彼の思い出の味、作ってみませんか？『推しを育てた実家ごはん』
推し自ら、実家で慣れ親しんだ思い出の味をレシピとともに大公開(ハート)
中島颯太（FANTASTICS）：オクラの豚巻き
アロハ（超特急）：カレー焼きそば
西山智樹：ツナ餃子
土岡哲朗（春とヒコーキ）：遠足チキンと海苔入り⽟子焼き
戸塚純貴：砂肝サラダ
■今月も豪華スターが続々登場です
12月号には、香取慎吾、宮野真守、塩野瑛久、安井謙太郎×長妻怜央（７ORDER）、月城かなと、M!LK、CHIKA×MOMOKA×YURI（HANA）ほか人気のスターが登場します。
≪雑誌概要≫
書名：JUNON12月号（通常版／臨増版）
発売日：2025年10月22日（水）
定価：通常版：850円（税込み）臨増版：950円（税込）
判型：A4変型判
発行：主婦と生活社
[Amazon]通常版：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ9PLRPW/
臨増版：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQB1KGRR/