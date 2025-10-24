『【経営者向け】「柔軟な働き方」義務化で広がる不安『在宅勤務のサボり』対策』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/telework-management-20251112/M1D



■「柔軟な働き方」の義務化に対する経営者の本音

10月1日から義務化された「柔軟な働き方を実現するための措置」では、3歳になるまでの子を持つ従業員に対し、企業が5つの柔軟な働き方から2つ以上を提示しなくてはいけません。

人手不足が深刻になる中、「休む」「短時間」よりも「フルタイムで働く」選択肢として、テレワークを検討する企業も少なくありません。

しかし経営者や管理者からは、「テレワークだとサボるのでは？」という、不安の声が多く聞かれます。





■経営者にも従業員にもメリットをもたらすテレワークとは？経営者の不安を払拭し、従業員も柔軟に働けるテレワークを実現するには、どうしたらよいでしょうか。テレワークでも、会社と同様に、社員が緊張感をもって仕事に取り組める環境を用意することが重要です。これにより、従業員はフルタイムで働きつつ、通勤時間を家族や自分のために使うことができ、ワークライフバランスを向上できます。また、経営者は、従業員の労働時間を減らしたり、人員を補充したりする必要はなく、通勤費やオフィスの経費も削減することができます。■在宅勤務時の「サボり」対策はされていますか？本セミナーでは、経営者や管理職が抱えるテレワーク時の中抜けやサボりを管理する際の課題を解決しつつ、社員のストレスを最小化する「F-Chair+(エフチェアプラス)」（特許取得済）をご紹介いたします。一般的な監視ツールとの大きな違いは、社員の監視によるストレスを軽減する独自機能が備わっている点です。さらに、社員一人一人が時間を意識して、効率よく働くための機能も用意されています。セミナーの中では、機能のご紹介はもちろん、運用方法や導入事例、経営者や管理職の方が得られるメリットをわかりやすく解説いたします。在宅勤務などテレワークを導入している、または導入を検討している企業の経営者様や管理部門の方に特におすすめの内容です。■参加者特典：2026年1月末まで無料期間を延長！経営者も納得するマネジメントツール「F-Chair+」参加者特典で、2026年1月末まで無料でお試し 。導入コストを最小限に抑えられる絶好の検討タイミング です。■主催・共催株式会社テレワークマネジメント■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

