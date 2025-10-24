減らせ突然死 AED推進フォーラム2025を開催いたします

公益財団法人日本AED財団

弊財団で毎年開催しております、減らせ突然死 AED推進フォーラムを今年度も開催いたします。



AEDで心臓突然死を減らすための仕組みづくり、仕掛けづくりに取り組んでいます。その一環として「救命サポータープロジェクト team ASUKA」を立ち上げ、救命に協力できる救命サポーターを増やし、応援することによって迅速な救命処置やAED使用につなげる活動を展開してきました。今回は「Social」の場面に焦点をあて、主に公共の場でどうすれば協力者を素早く巻き込み、AEDを確保し使用できるか、そしてより多くの命を救うことができるのかについて、議論を深めます。

皆さま、ぜひ聴きに来てください。どなたでも無料で参加できます。



※事前申込制、定数200名・先着順にて受け付けます。



■開催概要

【日時】 2025年12月3日（水）13時～16時（受付開始 12時30分）

【場所】 一橋講堂(https://www.hit-u.ac.jp/hall/accessjp.html)（東京都千代田区一ツ橋2丁目1－2 学術総合センター 2F）

【参加費】無料

■お申込み

「こちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi9yGU3jbU_rj1g4rV2epfhq1B52td9LbaOASx0TO1DQL9zg/viewform)」をクリックして下さい。



※開催数日前にお申込みフォームに登録いただきましたメールアドレスに、メールにて最終案内をお送りいたします。