ITエンジニア向けスカウト転職サービス『Direct type』が「Vue Fes Japan 2025」に協賛！

株式会社キャリアデザインセンター（以下 CDC、本社：東京都港区、代表取締役社長兼会長：多田弘實）が提供するITエンジニア向けスカウト転職サービス『Direct type（ダイレクト タイプ）』（https://directtype.jp(https://directtype.jp?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=prtimes_250805)）は、「Vue Fes Japan 2025」にゴールドスポンサーとして協賛いたします。

■「Vue Fes Japan 2025」協賛の背景

Vue Fes Japan 2025は、国内外の著名スピーカーが集結し、Vue.jsをはじめとするフロントエンド技術の最前線の知見が共有される、日本最大級のカンファレンスです。

セッション、LT、ハンズオン、ネットワーキングなど多彩なコンテンツを通じて、参加者は技術的な学びやコミュニティとの交流を深めることができます。

『Direct type』は、ITエンジニアのためのスカウト転職サービスとして、エンジニア一人ひとりのキャリア形成を支援するとともに、企業が求める人材の確保に貢献することを目指しています。

今回の協賛は、Vue.jsという特定の技術分野を深く追求するエンジニアの成長を後押ししたいという思いと、常に最新技術を求める企業の採用課題解決に貢献したいという当社の強い思いから実現しました。

特に、イベントで議論される「生成AI時代におけるフロントエンドの未来」といったテーマは、当社の支援するエンジニアのキャリア形成において重要であり、その取り組みをサポートします。

【Vue Fes Japan 2025】

開催期間：2025年10月25日（土）

開催場所：大手町プレイス ホール＆カンファレンス

主催：Vue.js 日本ユーザーグループ

公式サイト：https://vuefes.jp/2025/

参加費：有料・要申込

一般チケット：8,000円

チケット購入はこちら(https://vuefes.jp/2025/ticket)から

■Direct typeについて

・Webサイト

・iOSアプリスクリーンショット

Direct typeはITエンジニアのためのスカウト転職サービスです。

経験やスキル、希望職種などを登録しておくだけで企業から直接アプローチされるため、登録後は待つだけで転職活動を進めることができます。Direct typeの機能はすべてエンジニアナイズされており、職種から言語、使用技術とエンジニア向けの検索項目・登録項目が充実しています。経験や希望条件を詳細に登録することができるため、登録者×企業の高精度なマッチングが可能です。またiOSアプリでは項目を選んでタップしながら職務経歴書が作成できる簡単作成機能を搭載。多くの転職活動中のエンジニアに活用いただいています。

Ｗebサイト：https://directtype.jp/

iOSアプリ：https://apps.apple.com/us/app/id1525688066

■株式会社キャリアデザインセンターについて

CDCでは、エンジニアに強みを持つ転職サイト『type』（https://type.jp/）や、1997年の雑誌創刊以来、エンジニアのキャリアやテックトレンドを発信し続けてきたWebマガジン『エンジニアtype』、日本最大級のエンジニア特化型イベント『typeエンジニア転職フェア』など、様々な角度からエンジニアのキャリアを支援してまいりました。エンジニア経験者の採用難易度は今後ますます高まり、エンジニア採用の在り方も目まぐるしいスピードで変わりつつありますが、これまで培ってきたエンジニア採用の知見を生かし、求職者と求人企業双方にとって満足度の高いサービス作りに取り組んで参ります。

本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金■5億5,866万円

設 立■1993年7月8日

従業員数■835名（2024年9月30日現在）

代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實

事業内容■

1.キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営

2.転職フェアの開催

3.人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

4.質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

5.IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）

6.Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営

など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。