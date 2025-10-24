株式会社Wayout、経済産業省リスキリング講座を11月より提供開始

株式会社Wayout

■11月1日より講座提供スタート／専用LPも公開

このたび、株式会社Wayoutは経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」において、2025年11月1日より受講者向けのリスキリング講座を正式に開始いたします。

合わせて、詳細を掲載した講座専用ページ（LP）も公開されました。

▶ 講座LPはこちら：

https://reskilling.wayout-strategic-partners.com/(https://reskilling.wayout-strategic-partners.com/)

■提供講座（全3講座）

1. 戦略思考・実践Pro講座

2. 戦略思考・実践Lite講座

3. 戦略思考Core講座

Pro講座、Lite講座のケースディスカッションを担当するのは、戦略コンサルティングファーム経験者のみ。戦略ファーム・総合ファーム・経営企画職などを目指す社会人を対象に設計されており、論理構築力や経営知識、仮説思考を本質的に鍛えるカリキュラムとなっています。

本講座はコンサルティングファーム転職を目指す方に必要な知識・スキルを網羅的かつ実践的に学べる構成となっています。

・元面接官だからこそ知る選考突破水準について

・外資戦略トップファーム内定者とのインタビューおよびケースディスカッション

・経営戦略やフレームワークの基本解説とケース面接内における実践的な応用方法

・フェルミ推定20本、ケース30本、合計50本の思考プロセスを段階的に解説

など、他社にはないコンテンツを豊富に取り揃えております。

また動画コンテンツは約30時間と充実したボリュームで構成されており、Core・Lite・Pro全ての講座で繰り返し視聴が可能です。繰り返し視聴することで経営理論やケースの要諦を深く理解・定着させることができ、選考突破に直結する力の養成を支援します。

加えて、本講座で学んで頂く論理思考力・構造化力・抽象化力といった思考のOSは、コンサルティングファームご入社後もその後のキャリアにおいても生涯活用可能な普遍的スキルとして位置づけられます。

■講座受講・転職支援スケジュール

■最大70%還元「Wayout Academy」について

株式会社Wayout（補助事業名称Wayout Academy）は、経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」対象事業者です。本制度を利用することで、無料のキャリア相談に加え、講座受講料（税抜）の最大70%が還付されます。

■各講座の受講料及び補助額

■代表コメント（株式会社Wayout 代表取締役社長 石井 康裕）

このたび株式会社Wayoutは、経済産業省よりコンサルティングファームへの転職支援に特化したリスキリング事業者として、第一号の認可を受けました。

これは、これまでの弊社の転職支援実績やコンサルティングファーム転職に必要な準備・対策に関する体系的な知見を評価頂いた結果であると受け止めております。今後もこれまで培ってきたノウハウを惜しみなく提供し、受講者の皆様が自己実現を果たし、新たなフィールドで活躍されることを全力で支援してまいります。

そしてその一人ひとりの成長が、ひいては日本企業や社会の変革につながると信じ、私たちも責任と誇りをもってこのリスキリング事業を推進してまいります。

■ 株式会社Wayoutについて

株式会社Wayout（ウェイアウト）は、戦略コンサル・M&A・経営企画等のプロフェッショナル人材向けに、キャリア支援とリスキリング講座を提供する専門機関です。

2025年度より経済産業省のリスキリング支援事業に採択され、学びと転職を融合した独自の支援モデルを推進しています。

【会社概要】

・社名：株式会社Wayout（Wayout Strategic Partners）

・設立：2019年8月

・所在地：東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー12階

・ 事業内容：キャリアコンサルティング事業、リスキリング事業(経済産業省補助事業)、人材紹介事業

・実績：2025年外資戦略ファーム選考会 内定数／内定率 No.1、2023年Big4某ファーム内定数No.2

・公式サイト：https://wayout-strategic-partners.com/