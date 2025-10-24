遠州織物ブランド【HUIS-ハウス-】のCMが渋谷スクランブル交差点に登場！2025年10月10日（金）より放映開始

株式会社HUIS

遠州織物アパレルブランド「HUIS（ハウス）」（本社：静岡県浜松市、代表：松下昌樹）は、2025年10月10日（金）より渋谷スクランブル交差点の渋谷109フォーラムビジョンでCM放映を開始いたしました。

遠州織物の製造現場の様子を大型モニターを通して視覚的に伝えるとともに、渋谷スクランブルスクエア9Fに構える「HUIS渋谷ショールーム」への誘致を促し、遠州織物を体感してもらうことで産地のPRにつなげることを目的としています。

■放映概要

配信開始日：2025年10月10日（金）

設置場所：渋谷ハチ公前スクランブル交差点 MAGNET by SHIBUYA109 壁面

時間：9:00～24:00（1時間に1回15秒間配信）

放映内容：遠州織物の製造現場及びHUIS渋谷ショールームの様子を紹介するCM

※通行中の方の妨げになる行為はお控えください

※ビジョン設置ビルオーナーや施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2hYmCyTPMF4 ]

※実際の放映映像

遠州織物アパレルブランド「HUIS（ハウス）」

浜松市を拠点とし全ての商品を遠州織物で製作するアパレルブランド。自社オンラインストアを販路の中心とするほか、全国６店のショールーム、及び全国約70店の取扱店で展開。旧式のシャトル織機が現存する遠州産地の利点を活かし、シャトル織機が生み出す特別な風合いと機能性を持った生地に絞った製品製作を行い、全国にファンが広がっている。一般のアパレルブランドとは異なり、産地・産業を訴求する製品製作と情報発信を行う。

書籍『HUIS.の服づくり -遠州発の産地発ブランドがアパレルの常識を変える-』（主婦と生活社）を2024年3月出版。

詳細を見る :https://1-huis.com/

渋谷SHOWROOM：東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア9F garage内

丸の内SHOWROOM：東京都千代田区丸の内2丁目4-1丸の内ビルティング4F garage内

横浜SHOWROOM：神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10横浜ベイクォーター3F noni内

立川SHOWROOM：東京都立川市緑町3-1GREEN SPRINGS E2-208 Rust内

名古屋SHOWROOM：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート3F garage内

豊橋SHOWROOM：愛知県豊橋市曙町南松原17 garage内

HUISは、遠州産地に現存する貴重な旧式の「シャトル織機」で織られた遠州織物を中心に製品展開していることが特徴。元・浜松市職員として産業振興に携わっていた経歴を持つ松下昌樹（代表）を中心に、夫婦で2014年からスタートした産地発のアパレルブランド。2024年には、主婦と生活社より書籍出版。渋谷スクランブルスクエア9F(garage内)の「渋谷ショールーム」は、旗艦店として国内外の来客で賑わう。「遠州織物」は世界的なアパレル高級シャツ生地として業界の中では古くから知られた生地。通常の20～30倍の時間をかけゆっくりと織り上げるHUISの生地は、特別な風合いと機能性を持つ。

■SNS

HUIS onlinestore：https://1-huis.stores.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/1_huis

facebook：https://www.facebook.com/huisenshu

X：https://x.com/1_huis

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCLrebj-XFaipt0rfw6K5MFQ

■プロジェクト

【縫う/織る/編む】ほぼ日×HUIS

https://1-huis.com/hobonichi

新R25×HUIS

https://1-huis.com/interview

遠州織物×久留女木の棚田プロジェクト

https://1-huis.com/kurumeki

HUIS×名古屋黒門付染山勝染工染め替えプロジェクト

https://1-huis.com/renew

HUISのゆるふわラジオ

https://1-huis.com/yurufuwa_radio