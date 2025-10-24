HCD-netフォーラム2025に弊社メンバーが登壇します！［人間中心設計とGenAI］

HCD×GenAI -AIが変える人間中心設計の未来-

mctは、顧客体験（CX）と従業員体験（EX）の循環をドライバーとして、組織デザインやCXデザイン、デザインリサーチ、サービスデザインなどのソリューションで、CX経営や組織変革を支援するデザインファームです。

当日は、デザインプロセスにおけるAI活用の最前線を体感できるプログラムとして、生成AIを用いて作られた“仮想ユーザー”へのインタビューを実際に行うワークショップを予定しています。従来のリサーチとは一味違う「ユーザー理解の新しい形」を体験していただけます。

さらに、人間中心デザインのプロセスはAIによってどのように変わっていくのか、そしてAI時代におけるデザイナーやリサーチャーの新しい役割とは何かをテーマに、参加者の皆さんと共にディスカッションを行います。

「人間中心」という理念と、「人工的知性」であるAIは、これからどのように交わり、共に進化していくのか、このワークショップを通してその未来の輪郭を一緒に描いていきたいと思います。

HCD×GenAI -AIが変える人間中心設計の未来-

日時：11/14（金）13:00~15:00

会場：武蔵野美術大学・市ヶ谷キャンパス

※フォーラム参加チケットに加えて個別プログラムの申し込みが必要です

イベント詳細・申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4516334

