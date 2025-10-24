マイプロテイン、“フィットネスを遊ぶ” 新感覚イベントを渋谷で1日間限定開催

写真拡大

THG NUTRITION LIMITED

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、2025年11月1日（土）に渋谷MODIにてポップアップイベント「TOKYO LIFT（トウキョウ・リフト）」 を開催いたします。本イベントは、トレーニングの「楽しさ」を体験できる1日限りのイベント。筋トレ好きも初心者も、誰でも気軽に「カラダを動かして、プロテインを楽しむ」新しいスタイルのフィットネス体験をお届けします。




■体験企画


本イベントでは、筋トレマシーンを使ったチャレンジ企画をご用意。また、筋運みくじ、プロテイン釣りもご用意。プロテインドリンクを無料配布も予定しております。なお、当日は、Myproteinアンバサダーをはじめとする人気フィットネスインフルエンサーも登場し、ファン交流を通して渋谷を熱く盛り上げます。



参加予定インフルエンサー


・まめたまの筋トレ日記さん（https://www.youtube.com/channel/UCXVErXFv_fzdIMjFpkIXHtg）


・山澤 礼明さん（https://www.youtube.com/@YAMASAWA）


・山本 義徳さん（https://www.instagram.com/berserker325/）



イベント詳細ページ


https://bit.ly/4o4VsqV


■イベント 開催概要


名称　　　：「TOKYO LIFT（トウキョウ・リフト）」


開催日時　：2025年11月1日（土）11時～20時


場所　　　：渋谷MODI（東京都渋谷区神南1-21-3）


アクセス　：JR「渋谷駅」ハチ公口より徒歩5分


料金　　　：完全無料



【マイプロテインについて】


マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。


プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。


また、2024年春にブランド誕生20周年を迎え、ブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。



・マイプロテイン公式サイト：https://www.myprotein.jp/


・Instagram　　　　　　　：https://www.instagram.com/myproteinjp/


・X(旧 Twitter)　　　　　　：https://x.com/MyproteinJP


・Facebook　　　　　　　 ：https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/



【会社概要】


会社名　　：THG Nutrition Limited


代表者　　：Neil Mistry


本社所在地：Icon1, 7-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham,


　　　　　　United Kingdom, WA15 0AF


設立年月日：2021年5月16日


事業内容　：プロテインやサプリメント、トレーニングウェアを


　　　　　　はじめとしたスポーツ栄養商品の製造と販売


URL　　　：https://www.thg.com/