【原監督がくる！】黒岩知事と県民との“対話の広場”Live神奈川を開催！

“対話の広場”では、知事が県庁及び県内各地域において、地域等で活躍されている方々の事例発表を交えながら、県民の皆様と意見交換を行っています。この度、横浜会場では、青山学院大学陸上競技部監督原晋氏をお招きし、「箱根駅伝から学ぶ！成長するための秘訣」をテーマに、県に必要なリーダーシップとは何か、原監督と黒岩知事の対談を踏まえて、黒岩知事と皆様で意見交換を行います。

１ 概要

黒岩知事と県民との対話の広場（横浜会場）チラシおもて

日時

令和７年11月6日（木曜日）

18時30分から20時00分（開場18時00分）

会場

神奈川県庁大会議場（神奈川県庁本庁舎3階）

神奈川県横浜市中区日本大通1

みなとみらい線「日本大通り駅」県庁口出口からすぐ

JR京浜東北線、根岸線／横浜市営地下鉄「関内駅」から徒歩約10分

※駐車場が利用できないため、なるべく公共交通機関をご利用ください。

※大会議場へは本庁舎正面玄関入口からお入りください。その他の入口からは入場できません。

内容

・知事のあいさつ

・対談

原 晋 氏

（青山学院大学陸上競技部 監督）

青山学院大学陸上競技部監督 原晋氏

・会場の皆様とのディスカッション

２ 参加申し込み方法

申し込みフォーム（二次元コード）

以下のURLをご参照のうえ、電話、ファクシミリ、はがき、県のホームページ（e-kanagawa電子申請）のいずれかでお申し込みください。応募が定員（150名）を超えた場合は、抽選を行い、参加できない場合のみ 11月４日（火曜日）までにご連絡します。

■ 申込み期限：令和７年10月30日まで ■

詳細は、令和７年度「黒岩知事と県民との“対話の広場”Live神奈川【横浜会場】」

URL (https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h3e/cnt/f300633/p368964.html)

３ 取材について

取材を希望される場合は、直接会場までお越しください。

・チラシ（PDF）のダウンロードはこちら

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/22898/r7_taiwa_chirashi.pdf