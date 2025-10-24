グルメプレゼンター“はっしー”プロデュースの『フジニック フェス.』 過去最多となる15店舗が集結！多彩な『肉メニュー』を大公開！

富士スピードウェイ株式会社

富士スピードウェイにて11月15日(土)、16日(日)に開催する、ＥＮＥＯＳスーパー耐久シリーズ 2025 Empowered by BRIDGESTONE 第7戦 S耐FINAL 大感謝祭では、スーパー耐久最終戦に併せ、「肉」をテーマにした食フェス『フジニック フェス.』を開催！3回目となる今回は、過去最多の15店舗がイベント広場に集結します。

有料観戦チケットに付いてくるミールクーポンを活用して、お好きな肉メニューを食べ比べするなど、食欲の秋をご満喫ください。

■フジニックフェス. 多彩な『肉料理』をご賞味ください！

グルメプレゼンター“ はっしー”プロデュースのもと、「ステーキ」や「から揚げ」など、多彩な『肉メニュー』が集う食フェスです。

全15店舗の肉メニューがイベント広場に集結します！

メディアで日本一と称された名店や、原宿で話題のクレープ屋さんが開発した肉クレープなど、スペシャルな肉メニューが勢ぞろい！！有料観戦券には1,000円分のミールクーポンが付きますので、上手に利用しながらお楽しみください。

●メニュー情報！ グルメの名店、過去最多15店を大公開！

～肉イベント殿堂入りの名店が電撃参戦！～

「格之進」 格之進ハンバーグ&トンテキ丼

お肉のプロフェショナル「格之進」の看板商品「ハンバーグ」。オール岩手の塩麹をはじめ最上の美味しさを求めた食材で作ったハンバーグとトンテキを格之進特製焼肉タレで美味しく楽しめます！

※画像はイメージです

～メディアで日本一に輝いた塩ラーメン！～

「麺屋 宗」 備長炭炙りチャーシュー塩らぁ麺

「麺屋宗」は全国のラーメンイベントで数々の記録を塗り替えた人気店。『備長炭』で炙った自慢のチャーシューを3枚のせた一品は大満足間違いなし！鶏と魚介の旨味をとじこめた、スッキリとしながら奥行きのある至福の一杯！

～老舗焼肉店のワイルドな牛タンバーガー！～

「焼肉 牡丹苑」 プレミアムバーガー

静岡県富士市にある上質なお肉を味わえる創業昭和三十八年の老舗焼肉店。賄いから誕生した牛タンをパティに使用した牛タンバーガーは数々の賞を受賞したお肉好きにはたまらない逸品！

～表参道の人気店とのコラボ肉クレープ！～

「クレープとエスプレッソと。」 Super耐肉クレープ

総フォロワー数11万人の車系インフルエンサー「AYAKA（@ayagram_8924）」監修によるS耐ファン必食の限定クレープ。たっぷりのプルドポークを、パリッと香ばしい黄金クレープに包みチーズとマヨネーズで仕上げたボリューム満点の“耐久応援フード”が登場！

地鶏の南蛮そば

地鶏とカツオ出汁をあわせた蕎麦。ゆずの風味もほんのり香り最後の一滴まで飲み干したくなる一品

やわらか霜降りサーロインの牛とろかつ重

高温でカラッと揚げ中はジューシー。牛かつへの欲求がすべて満たされる究極の牛かつ重

金賞からあげ

日本からあげ協会主催からあげグランプリで10年連続受賞

厚切り牛タンステーキ弁当

ステーキ仕立ての厚切り牛タンを陣中独自の塩麹タレで漬け込んだ贅沢牛タン焼き弁当

カリフォルニアグリルBBQバーガー

アメリカ西海岸流の豪快カリフォルニアBBQバーガー

1ポンドステーキ

圧巻のボリューム！453グラムのアメリカ産ブラックアンガス牛ステーキ

US産！極上ホルモン丼

鉄板でじゅわっと焼き付けた極上ホルモン丼は甘みと旨味が口いっぱいに広がる逸品

チーズステーキサンド

USステーキ肉とチェダーチーズをたっぷりのせた本格ステーキサンド

US産ハラミステーキ丼～グレービーソース～

旨味の濃いUS産ハラミを鉄板で焼きマッシュポテト・グレイビーソースをかけた本格アメリカンステーキ丼

チーズ&チリコンカン アメリカンロングポテト

アメリカ南部テキサス州発祥のひき肉・豆・トマト・スパイスを煮込んだチリコンカンをロングポテトにトッピング

ベーコン/オニオン/チーズの特製BOCワッフルサンド

アメリカ南部テキサス州発祥のひき肉・豆・トマト・スパイスを煮込んだチリコンカンをロングポテトにトッピング

▶グルメプレゼンター はっしー（橋本陽）｜プロフィール

お肉博士とお米ソムリエの資格を持ち、全国15,000軒を自腹で食べ歩き。SNS（@fallindebu）の総フォロワー数は70万人超えで、TBS系「ラヴィット！」本気肉調査隊などにレギュラー出演中。神奈川新聞での連載「神奈川の神グルメ」もスタート。

・公式 SNS

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/335_1_7342d746498aa89e9a48114f8cea6a43.jpg?v=202510240928 ]

＜はっしーコメント＞

今年もスーパー耐久レースにあわせて、肉イベント「フジニック フェス」を開催できることになり、脂身に余る光栄です！

肉業界の名店として名を馳せる「格之進」の肉丼をはじめ、いろいろな肉料理をぜひお楽しみください！

▶スーパーカーネキ AYAKA｜プロフィール

総フォロワー11万人の車系インフルエンサー。 Ferrari Portofinoに乗りながらスーパーカーツーリングを主催し、 F1などのレース解説も発信中。車の魅力を多方面に伝えている。

・公式 SNS

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/335_2_b7fd58639e42bae78aa49437bdb38ba0.jpg?v=202510240928 ]

＜AYAKAコメント＞

表参道で話題の「クレープとエスプレッソと。」との特別コラボを監修しました！パリパリ食感の生地にたっぷりのプルドポークとチーズを包んだ贅沢クレープ。食べ応え抜群の一品でお腹も気分も満タンにして、S耐をもっと楽しもう！

■観戦チケット情報

ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ 2025 Empowered by BRIDGESTONE 第7戦 S耐FINALの観戦チケットは、全国のローソン、ミニストップの店頭端末およびローチケ、FSWオンラインチケットで発売中です。

・大会公式サイト：

https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/2025-stai-rd7(https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/2025-stai-rd7)

・チケット情報：

https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket/2025-stai-rd7(https://fujimotorsportsforest.jp/motorsports/ticket/2025-stai-rd7)

・スーパー耐久 公式サイト：

https://supertaikyu.com/(https://supertaikyu.com/)

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/335_3_f9ce3a04e1f1fbdd16ff3b293d90ceb0.jpg?v=202510240928 ]

※有料チケット1枚につき、当日場内の飲食テナントで使用できる1,000円分のミールクーポンが付いています。