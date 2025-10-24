ザスパ群馬とパンサー尾形の“サンキュー！”で繋がる笑顔のサッカー教室開催のお知らせ

株式会社ザスパ

このたび、株式会社ザスパは11月3日（月祝）に『ザスパ群馬とパンサー尾形の“サンキュー！”で繋がる笑顔のサッカー教室』を開催することになりましたので、お知らせいたします。当日はお笑い芸人のパンサー尾形さんが笑顔のサッカー教室を実施いたします。

主催：株式会社ザスパ

後援：前橋市、伊勢崎市、伊勢崎市教育員会

◆概要

笑顔 ・全力 ・ポジティブ・ありがとう・つながり、サッカーを通じて"親子の絆"と"前向きな気持ち"を育む、笑顔いっぱいの体験型イベント。うまい・下手は関係なし！



尾形さんの全力でポジティブなキャラクターを活かし、親も子も「全力で笑える時間」をつくります。

◆パンサー尾形さんのプロフィール

生年月日：1977年04月27日

身長/体重：181cm /74kg

血液型：B型

出身地：宮城県 東松島市

趣味：サッカー/犬と遊ぶ

特技：サッカー（仙台育英高校で全国ベスト16・背番号10番レギュラー、中央大学サッカー部）

◆タイムスケジュール

13:00~13:10 オープニング

13:10~14:00 サッカー教室１.

14:20~15:10 サッカー教室２.

15:20~16:00 サイン会&トークショー

◆応募

応募フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTxrwQ3GNE-yf-N0fQZv6DFribwG7Recs1K3SIhYNGuElW_A/viewform)

【募集期間】

10月24日（金）～10月31日（金）

【対象】

年中～小学6年生

【人数】

先着各クラス50組150名

【参加費】

無料

※保護者1名につきお子様２名までとなります。

※親子参加型のサッカー教室となりますのでお子様のみでのご参加はできません。

※申込内容に不備がある場合はご参加いただけない場合がございます。

◆場所

GCCザスパーク（群馬県前橋市富田町1674-8）

【持ち物】

・着替え、ドリンクは必要に応じてご持参ください。

・服装自由

【注意事項】

・当イベントは小雨決行ですが、当日雨天・荒天により、内容が一部変更または中止となる可能性がございます。

・イベント内容・開催可否に関する最新情報はGCCザスパークX・Instagramにてお知らせいたします。

・当日の様子はザスパ群馬オフィシャルサイトおよび公式SNS、または報道機関などで使用する場合がございます。