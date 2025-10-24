【Honeys（ハニーズ）】毎年人気のあったか「ハニぽか」シリーズが今年も登場。お仕事でも活躍する「ハニぽかブラウス」・WEB限定「裏起毛パンツ」もラインナップ

株式会社ハニーズホールディングス

株式会社ハニーズホールディングス(本社所在地：福島県いわき市、代表取締役社長：江尻英介)が展開するレディースブランドHoneys(ハニーズ)は、寒い季節を暖かく、軽やかに乗り越えるための定番「ハニぽか」シリーズの販売を開始いたしました。デイリーに着回せるカジュアルなアイテムのほか、きちんと感も叶えるブラウスや、家でも外でも快適なWEB限定の「裏起毛パンツ」も加わり、シーンに合わせて選べるラインナップに拡充しました。

ハニぽかシリーズ：https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/ehanipoka/

ハニぽかブラウス：https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/ewarmbl/

【WEB限定】裏起毛パンツ：https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/ehomeutpd/

■ハニぽかシリーズとは

“毎日ちょうどいいあたたかさ”を叶える、ハニーズの冬の定番「ハニぽか」シリーズ。やわらかな風合いのあたたか素材をベースに、日常に馴染むベーシックデザインで、トップス・羽織り・ボトムス・小物などを展開。気温やシーンに合わせて選べる豊富なバリエーションで、寒い季節の着こなしを快適に整えます。

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/ehanipoka/

ボアスタンドジップカーデ

\2,280（税込）

ボアジップパーカー

\2,480（税込）

裏ボアジップパーカー（男女兼用）

\3,480（税込）

裏起毛ゆるレイヤード風

\2,980（税込）

あったか綿クルーネックT

\1,680（税込）

あったかライン入りパンツ

\2,980（税込）

あったかガウチョパンツ

\2,480（税込）

なめらかケーブル編クルー丈ソックス

\260（税込）

■ハニぽかブラウス

きちんと見えと快適なぬくもりを両立。通勤・オフィス・学校行事など“寒い日のきちんと服”に最適です。カラーやディテールのバリエーションで、オン・オフどちらにも対応し、寒さの残る春先にも活躍します。

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/ewarmbl/

あったか裏地ラッフルブラウス

\2,980（税込）

あったか裏地ハイネック

\2,980（税込）

あったか裏地プリーツブラウス

\2,980（税込）

あったか裏地配色ブラウス

\2,980（税込）

■WEB限定 裏起毛パンツ

ふんわり裏起毛で脚まわりまで暖かく、すっきり見えを意識したシルエット。通勤やお出かけまで、ラクさときれい見えを両立します。

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/ehomeutpd/

あったかテーパード（股下６３ｃｍ）

\3,680（税込）

あったかテーパード（股下６６ｃｍ）

\3,680（税込）

■Honeys 公式オンラインショップ

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/default.aspx

■Honeys公式アプリ

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/contents3/app.aspx

■店舗受け取りサービス

オンラインショップで注文した商品を、全国のお好きな店舗でお受け取り＆お支払いが可能です。外出のついでに受け取れて便利にご利用いただけます。

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/contents3/store-receipt.aspx

■ハニーズについて

ハニーズが多くのお客様に支持される一番の理由は、魅力的な3つのオリジナルブランドの展開です。多様な感性と幅広い年齢層に応えるブランド構成を強みに、高感度・高品質・リーズナブルプライスを軸として、お客様の声を商品づくりに反映し、寄り添う会社であり続けます。多様なライフスタイルをカバーするブランド展開で、手に取りやすくご満足いただける商品をご提供するファッションサプライヤーを目指しています。

＜URL＞https://www.honeys.co.jp/

＜公式SNS＞

【Instagram】

@honeysofficial：https://www.instagram.com/honeysofficial/

@honeys_petit：https://www.instagram.com/honeys_petit/

【X】https://x.com/echoneys

【Tiktok】https://www.tiktok.com/@honeysofficial