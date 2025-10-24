クオンタムソリューションズ、ETH保有量をさらに拡大

クオンタムソリューションズ株式会社

2025年10月23日、世界的な投資家であり、ARK Investの創業者 兼 CEOである Cathie Wood氏 は、自身の公式X（旧Twitter）アカウントにて、クオンタムソリューションズ株式会社（証券コード：2338、代表取締役社長：Francis Bing Rong Zhou）（以下「クオンタムソリューションズ」）が主導する日本初の機関投資家向けイーサリアム（ETH）DAT（Digital Asset Treasury、デジタル資産リザーブ）プロジェクトを支持する旨を投稿しました。

「DAT革命が始まってわずか3か月、私たちは日本初の機関級ETH DATプロジェクトを支援できることを嬉しく思います。グローバル資本市場の革新へのアクセスを広げることは極めて重要です。- @CathieDWood」

*出典：Cathie Wood氏のX公式アカウント投稿、2025年10月23日付

同氏の投稿からわずか7時間後、クオンタムソリューションズは香港子会社 GPT Pals Studio Limited を通じて 500.43ETH（約192.5万米ドル） を追加取得しました。

これにより、グループ全体のETH保有量は合計 4,366.27ETH（総取得額約1,778万米ドル） に達し、同社は引き続き日本の上場企業として最大級のETH保有残高を維持しています。

クオンタムソリューションズは今後も、「資産裏付け型テクノロジー（Asset-Backed Technology）」を理念に掲げ、AIとWeb3を結ぶ持続可能なデジタル金融基盤の構築を目指してまいります。

会社概要

クオンタムソリューションズ株式会社（東京証券取引所コード：2338）は、AI技術の統合開発、次世代データセンターインフラ（AIDC）、Web3アプリケーション、IPコンテンツ技術に注力する上場企業です。「資産裏付け型テクノロジー」を理念に、アジア太平洋地域における資本とテクノロジーの架け橋となることを目指しています。

