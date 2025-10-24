【こどもの休日の過ごし方】 おとぎ話キャンプ～秋の鬼怒川・桃太郎編～

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2025年11月８日（土）から11月９日（日）に「おとぎ話キャンプ～秋の鬼怒川・桃太郎編～(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1512)」を開催します。紅葉に包まれた秋の鬼 怒川で、屋内プールでのびのび遊び、渓谷でのライン下りや日光江戸村での謎解きなど、温泉リゾートや自然体験を満喫する特別な2日間です。学びと感動に満ちた体験が盛りだくさんの、秋の思い出作りにぴったりなプログラムにぜひご参加ください。

■おすすめポイント

１．大型ホテルで屋内プールと大浴場を満喫！

温泉地・鬼怒川の人気ホテル「ホテル三日月」に宿泊します。天候を気にせず遊べる屋内プールを楽しんだあとは、広々とした大浴場で温泉を満喫します。夕食は大人気のバイキング形式で、スイーツも思う存分楽しめます！

２．秋色に染まる渓谷を舟で進む「紅葉ライン下り」

秋の風を感じながら、色づく山々を間近で眺めるライン下り体験。水の音や木々の香りに包まれ、自然

との一体感を味わえる人気アクティビティです。舟から眺める紅葉は、秋ならではの絶景です

３．「おさるランド」や「日光江戸村」も体験！

「おさるランド」では、かわいいお猿さんたちのショーを観賞。翌日は「日光江戸村」で、江戸時代の街並みを舞台にした謎解きアドベンチャーに挑戦します。歴史と遊びが融合した、わくわくいっぱいの体験です！

■おとぎ話キャンプ～秋の鬼怒川・桃太郎編～ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2025/11/8 (土) ～ 2025/11/9 (日) １泊２日

（申込締切日：2025/11/４(火)）

・対象：小１～小６（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：栃木県日光市「日光きぬ川ホテル三日月」

・交通手段：特急列車・普通列車利用（東京発）

・旅行代金：【小学生】49,500円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 25名（最少催行人員８名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1512

■スケジュール

１日目

8：00～9：00 東京発（普通列車・特急列車）新高徳



●おさるランド

●屋内プールで遊ぼう！

●大浴場を満喫しよう！

●夕食バイキング(スイーツ食べ放題！)

２日目

●きぬ川ライン下り(紅葉ウォッチング編)

●日光江戸村で謎解き体験



新高徳（特急列車・普通列車）東京着 18：30～19：30

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、冬ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：

子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケディング部 長野

ＴＥＬ：03-5996-3701

Email ： riso-pr@tomas.jp