全員が1型糖尿病選手のプロサイクリスト 「チーム ノボ ノルディスク」、2025 ジャパンカップサイクルロードレースにて2名入賞

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 (代表取締役社長：キャスパー ブッカ マイルヴァン、本社：東京都千代田区) は、2025年10月17日から19日に栃木県宇都宮市で開催された「2025 ジャパンカップ サイクルロードレース」にて、全員が1型糖尿病をもつプロサイクリストで構成された世界初のプロサイクリングチーム「チーム ノボ ノルディスク」が健闘したことを報告します。2025ジャパンカップクリテリウム*¹ではマティアス コペツキー選手が10位でゴール、フィリッポ・リドルフォ選手がスプリント賞 (12周) を獲得しました。

「ジャパンカップサイクルロードレース」は、日本で唯一、国際自転車競技連合 (UCI) よりプロシリーズに認定されており、世界のトップ選手を含む国内外で活躍する選手たちが出場しています。2012年よりノボ ノルディスクがサポートしている 「チーム ノボ ノルディスク」は、今年で10回連続の出場となりました。

*¹「クリテリウム」とは、長距離で争われることが多いロードレースに対し、市街地や公園などに設定された短い距離の周回コースを走るレースです。

入賞者のコメント

2025ジャパンカップクリテリウム10位 マティアス コペツキー選手

「宇都宮ジャパンカップは、日本で初めてレースをするのは本当に素晴らしい経験でした。今後は、シーズンの締めくくりを、ここで迎えたいです。土曜日のクリテリウムでは、私とフィリッポは、中間と最終スプリントで良い走りができ、昨日のロードレースでは、ダヴィがその強さを見せつけ、アントニオとサムも素晴らしい登坂を披露してくれました。私たちの走りが、世界中の糖尿病とともに生きる人々、特に困難に直面している方々に少しでも希望や勇気を与えられたなら嬉しいです。簡単なことではありませんが、だからこそ健康的なライフスタイルがとても大切なのです。」

マティアス コペツキー選手 プロフィール

出身国: チェコ

生年月日: 2003年1月19日

得意分野: オールラウンダー / ステージレース / パンチーショートクライマー

1型糖尿病発症: 15 歳

チーム加入歴 : 4年

紹介ページ: https://www.club-dm.jp/tnn/japan-cup-members/matyas-kopecky.html

2025ジャパンカップクリテリウム スプリント賞 (12周) フィリッポ・リドルフォ選手

「正直に言って、日本での初レースがこれ以上ないほど素晴らしいものになりました。土曜日のクリテリウムで表彰台に上がり、スプリント賞のジャージを獲得できたことは本当に光栄でした。良いポジションを取り、全力でレースに挑んだ結果、スプリント賞がとれて嬉しいです。宇都宮ジャパンカップに初めて出場した私にとって、これはまさに一生に一度の旅でした。レースだけでなく、全体の体験としてもです。応援についても “GO NOVO NORDISK!” のサインを掲げた観客の姿を見て、本当に感動しました。心から感謝しています。」

フィリッポ リドルフォ選手 プロフィール

出身国: イタリア、ウーディネ、ブーヤ

生年月日: 2001年11月8日

得意分野: クライマー/逃げのスペシャリスト

1型糖尿病発症: 12歳

チーム加入歴: 5年

紹介ページ: https://www.club-dm.jp/tnn/japan-cup-members/filippo-ridolfo.html

「2025 ジャパンカップサイクルロードレース」の全結果は、以下のウェブサイトよりご覧ください。

https://www.japancup.gr.jp/news/node/7350

「2025ジャパンカップサイクルロードレース」の詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。https://www.japancup.gr.jp/

チーム ノボ ノルディスクについて

チーム ノボ ノルディスクは、世界初の全員が1型糖尿病とともに生きるプロサイクリストで構成された世界で活躍するサイクリングチームです。国際自転車競技連合 (UCI) のプロチームとして競技に参戦しています。チーム ノボ ノルディスクCEO兼 共同創設者のフィル サザーランド氏は、ダイアベティス (糖尿病) を管理しながら自転車のレースに挑戦することで、同じ1型糖尿病とともに生きる人々を勇気づけられると考えチームを創設しました。チーム ノボ ノルディスクのミッションは「ダイアベティス (糖尿病) とともに生きる人々を元気づけ、治療に積極的に取り組み、それぞれの人生の目標に向けて生きていくことを応援する」ことです。

- 本拠地：アメリカ合衆国アトランタ州- チーム ノボ ノルディスク日本語紹介サイト: https://www.club-dm.jp/tnn/about-team-novo-nordisk.html- チーム ノボ ノルディスク公式サイト (英語) : https://www.teamnovonordisk.com/

ダイアベティス (糖尿病) について

1型糖尿病では、インスリンを合成・分泌する膵ランゲルハンス島β細胞の破壊・消失がインスリン作用不足の主要な原因とされています。

2型糖尿病は、インスリン分泌低下やインスリン抵抗性をきたす素因を含む複数の遺伝因子に、過食 (特に高脂肪食)、運動不足、肥満、ストレスなどの環境因子および加齢が加わり発症します。

出典：日本糖尿病学会 編・著「糖尿病治療ガイド 2024」文光堂、2024年発行

ノボ ノルディスクについて

ノボ ノルディスクは、1923年創立のデンマークに本社を置く世界有数のヘルスケア企業です。私たちのパーパスは、糖尿病で培った知識や経験を基に、変革を推進し深刻な慢性疾患を克服することです。その目的達成に向け、科学的革新を見出し、医薬品へのアクセスを拡大するとともに、病気の予防ならびに最終的には根治を目指して取り組んでいます。ノボ ノルディスクは現在80カ国に約78,400人の社員を擁し、製品は約170カ国で販売されています。日本法人のノボ ノルディスク ファーマ株式会社は1980年に設立されました。詳細はウェブサイトをご覧ください。 (www.novonordisk.co.jp)