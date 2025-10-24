ゆとりの空間、「ごちそうさまプロジェクト」第三弾として、鹿児島県薩摩川内市とコラボレーション

株式会社モブキャストホールディングス

株式会社モブキャストホールディングス（以下、「当社」）の子会社である株式会社ゆとりの空間（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：栗原心平）は、「ごちそうさまプロジェクト」第三弾として、鹿児島県薩摩川内市とのコラボレーションを開始しました。本企画は、当社グループが推進するソーシャルエンターテイメント＆メディア事業における、地域との共創を通じた新たな価値創出の取り組みです。

今回の企画では、同市のふるさと納税返礼品である黒豚や焼酎を活用した特製レシピを開発し、ゆとりの空間公式チャンネルにて紹介。地方創生と食文化の継承をテーマに、地域の魅力を全国へ発信します。

今後も「ごちそうさまプロジェクト」を通じて社会的価値の創出を図るとともに、経済価値の両立による持続的な成長を目指してまいります。

鹿児島の郷土料理レシピを紹介するコラボ動画を本日より公開！

今回のコラボレーションでは、鹿児島県薩摩川内市のふるさと納税返礼品である焼酎「BEYOND GODAI」に合わせ、黒豚を使ったオリジナルレシピを開発しました。料理家・栗原心平が実際に調理する様子を動画で紹介し、鹿児島県の豊かな食文化と地域の魅力を広く発信します。

本企画を通じて、多くの人々に郷土の味を通じた地域の魅力を感じていただき、地域への認知と関心の向上につなげることを目指します。

▼コラボ動画（ゆとりの空間チャンネル）

https://youtu.be/M1nx1USH-iI

ごちそうさまプロジェクトとは

全国各地の自治体・生産者・企業と連携し、料理家・栗原心平が中心となって、フードロス削減や地方創生、食育など“食”にまつわる社会課題の解決に取り組むプロジェクトです。これまで、オイシックス・ラ・大地株式会社やチムニー株式会社など、食の未来を支えるパートナー企業とのコラボレーションを実現してきました。

▼第一弾：オイシックス・ラ・大地株式会社との取組み

https://mobcast.co.jp/news/231213_01/

▼第二弾：チムニー株式会社との取組み

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000183.000005608.html

今後も、さまざまな分野のパートナーとともに「ごちそうさまプロジェクト」を推進し、社会価値と経済価値の両立を目指してまいります。コラボレーションをご検討の企業・自治体の皆さまは、ぜひ下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

▼ 「ごちそうさまプロジェクト」お問い合わせ窓口

E-mail：info@gochichan.com

会社概要

会社名：株式会社モブキャストホールディングス

所在地：東京都渋谷区東一丁目26番30号

代表者：代表取締役CEO 藪 考樹

設立： 2004年3月

事業内容：IP投資育成事業

URL：https://mobcast.co.jp/

会社名：株式会社ゆとりの空間

代表者：代表取締役社長 栗原 心平

所在地：東京都目黒区碑文谷5丁目9番8号

設立：1995年2月

事業内容：ライフスタイルプラットフォーム事業（セールス事業及びライセンス事業）

URL：https://yutori.co.jp/