株式会社コンヴァノ、臨時株主総会の開催および自己株式取得に関する議案決定のお知らせ

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574）は、同日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日程および付議議案の決定を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

本臨時株主総会では、自己株式取得に関する議案を付議し、より高いガバナンスと透明性のもとで株主の総意を確認する場といたします。

■臨時株主総会の概要

■自己株式取得の目的

- 開催日時：2025年12月9日（火）11:00～- 開催場所：未定- 付議議案：第1号議案「自己株式の取得の件」

当社は、事業拡大に伴う営業利益および投資パフォーマンスの最大化を通じ、企業価値の持続的向上を株主還元の根幹と位置づけております。

2025年10月10日に公表した「業績予想の上方修正」において、2026年3月期の通期予想を売上収益12,370百万円、営業利益6,535百万円へ引き上げるなど、事業は力強く成長を続けております。

一方で、当社株価は現時点において当社の本源的価値を十分に反映していないと認識しており、これに対して資本効率（ROE・1株当たり価値）の向上を通じた株主価値の最大化を図ることを目的に、自己株式の取得を決定いたしました。

また、会社法上では取締役会決議により自己株式の取得が可能ですが、当社はガバナンスと説明責任の明確化を重視し、臨時株主総会にて株主の判断を仰ぐことを選択いたしました。これにより、資本政策における意思決定の正当性・透明性を一層高めます。

■自己株式取得の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6824/table/128_1_935ec630068d677e67f96e12a776f230.jpg?v=202510240928 ]

（参考）2025年10月24日時点の自己株式の保有状況

■今後の見通し

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6824/table/128_2_3c07e64798a397f585e58b4debc3397a.jpg?v=202510240928 ]

本件は資本政策上の意思決定に関するものであり、業績予想への影響は軽微です。

当社は、投下資本→収益創出→再投資→投資余力拡大という資本循環モデルをさらに機能させ、持続的な企業成長と株主利益の両立を推進してまいります。

株式会社コンヴァノについて

株式会社コンヴァノは、「新しい価値の創造と機会の拡大」を理念に、全国にFASTNAILブランドを展開するネイルサービスチェーンを運営。デジタル・マーケティングやAIシステム開発のノウハウを活かし、美容・ライフスタイル領域で事業を展開しています。今後はWEB3インフラ分野への本格的進出により、日本発の次世代プラットフォーマーとしての地位確立を目指します。

事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」

コーポレートサイト：https://convano.com/