東京都品川区初出店！五反田駅より徒歩 1 分！FIT-EASY 五反田店 プレオープンしました！

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開する、フィットイージー株式会社 (本社：岐阜市)は、FIT-EASY 五反田店（東京都品川区東五反田５丁目25-19 東京デザインセンタービル1F・B1）を2025年10月24日（金）にプレオープンいたしました。プレオープン期間の10月24日（金）から11月3日（月）10:00～21:00では、予約なしで店内のマシンやアミューズメントサービスを見学することができます。

※グランドオープン：2025年11月4日（火）

※シャワーについては、プレオープン期間中はご利用いただけません。

FIT-EASY 五反田店は、トレーニングマシンはもちろん、シミュレーションゴルフやサウナ、骨盤底筋トレーニングマシン、コワーキングスペースなど、月会費のみでご利用いただけるサービスも提供する新しい形のフィットネスクラブです。

（骨盤底筋トレーニングマシン：女性専用）

オープニングキャンペーンとして、早期にご入会いただくと、入会金、事務手数料、月会費などが無料になります。また、特別企画として11月3日（月）までに入会された方は、「永久割」となり、月会費が永久に500円引きとなります。

当店は東京都品川区では初出店、都営地下鉄浅草線五反田駅A7出口より徒歩1分の好立地にオープンいたしました。

当社の旗艦店「FIT-EASY 渋谷店」や、9月9日（火）にグランドオープンした「FIT-EASY 池袋西口店」まで公共交通機関で乗り換えなしでアクセス可能です。

FIT-EASY では入会後31日経過で、すべての店舗をご利用いただけます。

相互利用により利便性が向上するだけでなく、新たなマシンラインナップやサービスを体験することで、より一層お楽しみいただけます。

- FIT-EASY 五反田店 無料お試しトライアル

住所：東京都品川区東五反田５丁目25-19 東京デザインセンタービル1F・B1

期間：10月24日（金）～11月3日（月）までの10：00～21：00

※グランドオープン日は2025年11月4日（火）

内容：予約なしで店内の設備やサービスを無料でお試しいただけます（一部設備をのぞく）

店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-tokyo-gotanda/

- FIT-EASY 五反田店 オープニングキャンペーン

オープニングキャンペーンとして、早期に入会いただくと、以下の料金が無料となります。

入会金：3,300円

事務手数料：2,200円

月会費：11月分会費（日割）、12月分会費

水素水サーバー：2ヶ月分

※11月3日（月）までのご入会で「永久割」として月会費が永久に500円割引となります

- FIT-EASY 五反田店 概要

住所：東京都品川区東五反田５丁目25-19 東京デザインセンタービル1F・B1

開業日：2025年11月4日（火）

（10月24日（金）～11月3日（月）まではプレオープン期間）

※プレオープン期間中は予約なしで施設を無料でお使いいただけます

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

※プレオープン期間中は10：00～21：00

利用料金：月会費:10,978円（税込）

※11月3日（月）までのご入会で「永久割」として月会費が永久に500円割引となります

※初期費用：顔認証ID発行料3,300円（税込）事務手数料2,200円（税込）

店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-tokyo-gotanda/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_gotanda/

- フィットイージー株式会社 概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,356,005,125円

従業員数：304名 2025年10月1日現在

店舗数：230店舗 2025年10月24日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。