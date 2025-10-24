¡ÖÇßÅÄ±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¡ª FIT-EASY ÇßÅÄÅ¹ ¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¨¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡§2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨¥·¥ã¥ïー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¥ªー¥×¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡FIT-EASY ÇßÅÄÅ¹¤Ï¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥´¥ë¥Õ¤ä¥µ¥¦¥Ê¡¢±¿Æ°¸å¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー¤ä¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¹âÇ»ÅÙ»ÀÁÇ¥ëー¥à¡¢¹üÈ×Äì¶Ú¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡¢H2¥ëー¥à¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¡¢·î²ñÈñ¤Î¤ß¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤¹¤ë¿·¤·¤¤·Á¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹üÈ×Äì¶Ú¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡§½÷ÀÀìÍÑ¡Ë
¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Áá´ü¤Ë¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Æþ²ñ¶â¡¢»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡¢·î²ñÈñ¤Ê¤É¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÆþ²ñ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¡Ö±Êµ×³ä¡×¤È¤Ê¤ê¡¢·î²ñÈñ¤¬±Êµ×¤Ë500±ß°ú¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÅ¹¤Ï¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Î¡ÖÆ²ÅçÁ¥Âç¹©Ä®Àþ¡×±è¤¤¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µþºåÃæÇ·ÅçÀþ¡ÖÂç¹¾¶¶±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¡¦µþºåËÜÀþ¡ÖÍä²°¶¶±Ø¡×¡¢JRÅìÀ¾Àþ¡ÖËÌ¿·ÃÏ±Ø¡×¤«¤é¤âÅÌÊâ10Ê¬°ÊÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂçºå±Ø¡¦ÇßÅÄ±Ø¤«¤é¤âÅÌÊâ10Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê¡¢ÍøÊØÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡FIT-EASY ¤Ç¤ÏÆþ²ñ¸å31Æü·Ð²á¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Áê¸ßÍøÍÑ¤Ë¤è¤êÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥Þ¥·¥ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- FIT-EASY ÇßÅÄÅ¹ ÌµÎÁ¤ª»î¤·¥È¥é¥¤¥¢¥ë
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÆ²Åç1ÃúÌÜ1-5 1³¬
´ü´Ö¡§10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î10¡§00～21¡§00¡¡
ÆâÍÆ¡§Í½Ìó¤Ê¤·¤ÇÅ¹Æâ¤ÎÀßÈ÷¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê°ìÉôÀßÈ÷¤ò¤Î¤¾¤¯¡Ë
Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://lp.fiteasy.jp/lp-osaka-umeda/
- FIT-EASY ÇßÅÄÅ¹ ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Áá´ü¤ËÆþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢°Ê²¼¤ÎÎÁ¶â¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æþ²ñ¶â¡§3,300±ß
»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡§2,200±ß
·î²ñÈñ¡§11·îÊ¬²ñÈñ¡ÊÆü³ä¡Ë¡¢12·îÊ¬²ñÈñ
¿åÁÇ¿å¥µー¥Ðー¡§2¥ö·îÊ¬
¡¡¢¨11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¤´Æþ²ñ¤Ç¡Ö±Êµ×³ä¡×¤È¤·¤Æ·î²ñÈñ¤¬±Êµ×¤Ë500±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- FIT-EASY ÇßÅÄÅ¹ ³µÍ×
³«¶ÈÆü¡§2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ê10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ªー¥×¥ó´ü´Ö¡Ë
¡¡¢¨¥×¥ì¥ªー¥×¥ó´ü´ÖÃæ¤ÏÍ½Ìó¤Ê¤·¤Ç»ÜÀß¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·¡ÊÇ¯ÃæÌµµÙ¡¢24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¡¡¢¨¥×¥ì¥ªー¥×¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï10¡§00～21¡§00
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§·î²ñÈñ: 8,778±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¢¨11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¤´Æþ²ñ¤Ç¡Ö±Êµ×³ä¡×¤È¤·¤Æ·î²ñÈñ¤¬±Êµ×¤Ë500±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¡¢¨½é´üÈñÍÑ¡§´éÇ§¾ÚIDÈ¯¹ÔÎÁ3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë»öÌ³¼ê¿ôÎÁ2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://lp.fiteasy.jp/lp-osaka-umeda/
Å¹ÊÞSNS¡§https://www.instagram.com/fiteasy_umeda/
- ¥Õ¥£¥Ã¥È¥¤ー¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥£¥Ã¥È¥¤ー¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©500-8034 ´ôÉì¸©´ôÉì»ÔËÜÄ®»°ÃúÌÜ2ÈÖÃÏ1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î±¿±Ä¡¢´ë²è¡¢FCÅ¸³«»ö¶È
»ñËÜ¶â¡§1,356,005,125±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§304Ì¾ 2025Ç¯10·î1Æü¸½ºß
Å¹ÊÞ¿ô¡§230Å¹ÊÞ 2025Ç¯10·î24Æü¸½ºß
URL¡§https://fiteasy.jp/ ¡Ê¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡Ë
¡¡¡¡¡¡https://fiteasy.co.jp/ ¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ë
¢¨¡ÖFIT-EASY¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹»º¶È¶¨²ñ(FIA)¤Î¡ÖFIA ²ÃÌÁ´ë¶È»ÜÀßÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£