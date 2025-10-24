独立リーグの頂点を讃える「ルートインBCリーグAWARD 2025」開催

株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング

プロ野球独立リーグ・ルートインBCリーグ（Baseball Challenge League／運営：株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング）は、2025年11月14日（金）に「ルートインBCリーグAWARD 2025」を品川プリンスホテル（東京都港区）にて開催いたします。本イベントは、昨年に続き2回目の開催であり、リーグの1年間を締めくくる総合表彰式として行われます。

「ルートインBCリーグAWARD」は、リーグを代表する選手・監督・球団を表彰し、彼らの努力と成長を広く社会に伝えるとともに、地域に根差した独立リーグならではの価値を共有する場として位置づけられています。当日は、今シーズンの最優秀選手賞、ベストナイン賞、NPBドラフト会議指名選などに加え、地域貢献活動を通じて社会とのつながりを築いた球団を称える「地域貢献特別賞」や「球団功労賞」といった独自の表彰も行われます。

主な登壇予定選手

本年のNPBドラフト会議において、

・冨重 英二郎（神奈川フューチャードリームス／読売ジャイアンツ育成1位指名）

・三方 陽登（栃木ゴールデンブレーブス／オリックス・バファローズ育成1位指名）

の2名が指名を受けており、本イベントに登壇予定です。

彼らはBCリーグからNPBへの道を切り開いた象徴的な存在として、リーグ全体の成長を示すものとなります。

開催概要

冨重英二郎 投手（(C)神奈川フューチャードリームス）三方陽登 選手（(C)栃木ゴールデンブレーブス）

イベント名：ルートインBCリーグAWARD 2025

日 時：2025年11月14日（金）16:00～17:30

会 場：品川プリンスホテル（東京都港区高輪4-10-30／品川駅高輪口より徒歩約2分）

内 容：

・各賞表彰（最優秀選手賞、ベストナイン、地域貢献特別賞、球団功労賞ほか）

・リーグ優勝監督挨拶

・NPBドラフト指名選手挨拶（冨重英二郎選手・三方陽登選手）

観覧チケット：一般席 5,000円

※詳細は公式サイト（https://www.bc-l.jp/lp/award2025/）をご覧ください。

昨年の様子（参考）

2024年に開催されたアワードでは、リーグを代表する選手・監督が一堂に会し、受賞の瞬間には多くの笑顔と歓声があふれました。表彰セレモニー後には、各賞受賞者やドラフト指名選手による挨拶・ファンとの交流も行われ、リーグの年間を締めくくるイベントとして反響を呼びました。

本イベントの位置づけ

ルートインBCリーグは、「野球を通じて、選手の夢と地域の未来を育む」を理念に掲げ、若手選手の育成、地域社会との共創、そしてプロ野球界への架け橋としての役割を果たしてきました。本アワードは、そうした1年の歩みを総括し、“地域とともに歩むリーグ”としての存在価値を社会に発信する場でもあります。

報道関係者の皆さまへ

本イベントは報道各社の皆さまに広く取材いただけるよう、フォトセッション・囲み取材の時間を設けております。

当日取材を希望される場合は、下記までご連絡をお願いいたします。

＜本件に関するお問い合わせ・取材申込＞

株式会社ジャパン・ベースボール・マーケティング（ルートインBCリーグ運営会社）

広報担当：渡邊

Mail：bcl@j-b-m.jp