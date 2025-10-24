愛知県清須市内2店舗目！アミューズメントフィットネスクラブ FIT-EASY 清須新川橋店のオープンが決定！

フィットイージー株式会社 全国でアミューズメントフィットネスクラブを運営するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市）は、2025年12月９日（火）に「FIT-EASY 清須新川橋店」をグランドオープンいたします。

当店は、名古屋鉄道名古屋本線「新川橋駅」から徒歩約3分の立地に位置します。

現在、オープニングキャンペーンを実施中です。ご入会された方には、入会金や事務手数料、12月分（日割）、2026年1月分の月会費が無料となり、水素水サーバーとプロテインサーバーを2カ月無料でお使いいただけるほか、12月8日までにご入会されますと「永久割」として、月会費が永久に500円割引になります。

当店は愛知県清須市2店舗目のオープンとなります。

同市内の11月4日にグランドオープンする「FIT-EASY 枇杷島店」へは、車で約10分ほどの距離です。

FIT-EASY では入会後31日経過で、すべての店舗をご利用いただけます。

相互利用により利便性が向上するだけでなく、新たなマシンラインナップやサービスを体験することで、より一層お楽しみいただけます。

このお得なオープニングキャンペーン期間に是非WEBにてご入会お願いします！

- 清須新川橋店 オープニングキャンペーン

※早期にご入会いただくことで以下の料金が無料になります

・入会金：3,300円 ・事務手数料：2,200円

・月会費：12月分（日割）、2026年1月分

※早期入会で「永久割」として月会費が永久に最大500円割引となります

※キャンペーンについての詳細はホームページでご確認ください

- 新規オープン店舗概要

FIT-EASY 清須新川橋店

住所：愛知県清須市土器野本山149-1

開業日：2025年12月9日（火）（11月28日～12月8日はプレオープン期間）

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能）

利用料金：月会費:7,678円（税込）

店舗HP：https://lp.fiteasy.jp/lp-aichi-kiyosushinkawabashi/

- フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,356,005,125円

従業員数：304名 2025年10月1日現在

店舗数：230店舗 2025年10月24日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。