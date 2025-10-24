【東海エリア】あみやき亭 新ランチメニュー登場！ 黒毛和牛や牛タンを贅沢に楽しめる3種類のランチが新登場！
今回の新ランチでは、上質な黒毛和牛や旨味たっぷりの牛タンをメインにした3つの注目メニューが登場。
焼肉専門店ならではの品質とボリュームをお得に味わえる、贅沢ランチをお楽しみください。
■牛上塩タンと黒毛和牛 極みランチ
価格：2,080円（税込2,288円）
上質な牛上塩タンと国産黒毛牛特選カルビ、さらに和牛一頭買い厳選赤身2種を贅沢に盛り合わせた、あみやき亭ランチの最高峰。
牛上ホルモンやビビンバスープなど、満足感あふれるセット内容です。
〈内容〉
牛上塩タン
国産黒毛牛特選カルビ
和牛一頭買い厳選赤身2種
牛上ホルモン
ビビンバスープ
白菜キムチ
中ライス
ミニサラダ
■国産黒毛牛特選カルビとハラミの彩りランチ
価格：1,680円（税込1,848円）
国産黒毛牛特選カルビと牛ハラミを中心に、和牛一頭買い厳選赤身や牛上ホルモンなど、バランスの取れた人気ランチ。
彩り豊かな組み合わせで、幅広い世代におすすめです。
〈内容〉
国産黒毛牛特選カルビ
和牛一頭買い厳選赤身
牛ハラミ
牛上ホルモン
旨味若鶏
ビビンバスープ
白菜キムチ
中ライス
ミニサラダ
■国産黒毛牛焼肉と炎のトロタンランチ
価格：1,480円（税込1,628円）
とろけるような柔らかさが人気の“炎のトロタン”と国産黒毛牛カルビを組み合わせたお得な焼肉ランチ。
ランチタイム限定の特別価格で、牛タンの旨みを堪能できます。
〈内容〉
炎のトロタン
国産黒毛牛カルビ
やわらか霜降り風焼肉
ビビンバスープ
白菜キムチ
中ライス
ミニサラダ
■共通セット特典
＋100円（税込110円）でドリンク付きに変更可能
素材にこだわり抜いたあみやき亭のランチメニューで、午後のひとときを贅沢に。
ご家族やご友人とのランチタイムに、ぜひ新しい“極みの味”をご体験ください。
開催店舗はこちら(https://cusbi.hp.peraichi.com/?_gl=1*1n9slko*_gcl_au*MTI2Mjg4MjE2LjE3NjA0ODg4MzQuMTk3MTI5Nzg1NS4xNzYxMTE1OTQ1LjE3NjExMTU5NzI.&_ga=2.161771900.1578249654.1761271614-2072115335.1760488834)