【東海エリア】あみやき亭　新ランチメニュー登場！ 黒毛和牛や牛タンを贅沢に楽しめる3種類のランチが新登場！

株式会社あみやき亭



今回の新ランチでは、上質な黒毛和牛や旨味たっぷりの牛タンをメインにした3つの注目メニューが登場。

焼肉専門店ならではの品質とボリュームをお得に味わえる、贅沢ランチをお楽しみください。

■牛上塩タンと黒毛和牛 極みランチ

価格：2,080円（税込2,288円）

上質な牛上塩タンと国産黒毛牛特選カルビ、さらに和牛一頭買い厳選赤身2種を贅沢に盛り合わせた、あみやき亭ランチの最高峰。

牛上ホルモンやビビンバスープなど、満足感あふれるセット内容です。

〈内容〉

牛上塩タン

国産黒毛牛特選カルビ

和牛一頭買い厳選赤身2種

牛上ホルモン

ビビンバスープ

白菜キムチ

中ライス

ミニサラダ

■国産黒毛牛特選カルビとハラミの彩りランチ

価格：1,680円（税込1,848円）

国産黒毛牛特選カルビと牛ハラミを中心に、和牛一頭買い厳選赤身や牛上ホルモンなど、バランスの取れた人気ランチ。

彩り豊かな組み合わせで、幅広い世代におすすめです。

〈内容〉

国産黒毛牛特選カルビ

和牛一頭買い厳選赤身

牛ハラミ

牛上ホルモン

旨味若鶏

ビビンバスープ

白菜キムチ

中ライス

ミニサラダ

■国産黒毛牛焼肉と炎のトロタンランチ

価格：1,480円（税込1,628円）

とろけるような柔らかさが人気の“炎のトロタン”と国産黒毛牛カルビを組み合わせたお得な焼肉ランチ。

ランチタイム限定の特別価格で、牛タンの旨みを堪能できます。

〈内容〉

炎のトロタン

国産黒毛牛カルビ

やわらか霜降り風焼肉

ビビンバスープ

白菜キムチ

中ライス

ミニサラダ

■共通セット特典

＋100円（税込110円）でドリンク付きに変更可能

素材にこだわり抜いたあみやき亭のランチメニューで、午後のひとときを贅沢に。

ご家族やご友人とのランチタイムに、ぜひ新しい“極みの味”をご体験ください。

開催店舗はこちら(https://cusbi.hp.peraichi.com/?_gl=1*1n9slko*_gcl_au*MTI2Mjg4MjE2LjE3NjA0ODg4MzQuMTk3MTI5Nzg1NS4xNzYxMTE1OTQ1LjE3NjExMTU5NzI.&_ga=2.161771900.1578249654.1761271614-2072115335.1760488834)