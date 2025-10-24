【東海エリア】あみやき亭　新ランチメニュー登場！ 黒毛和牛や牛タンを贅沢に楽しめる3種類のランチが新登場！

株式会社あみやき亭







今回の新ランチでは、上質な黒毛和牛や旨味たっぷりの牛タンをメインにした3つの注目メニューが登場。
焼肉専門店ならではの品質とボリュームをお得に味わえる、贅沢ランチをお楽しみください。



■牛上塩タンと黒毛和牛 極みランチ


価格：2,080円（税込2,288円）


上質な牛上塩タンと国産黒毛牛特選カルビ、さらに和牛一頭買い厳選赤身2種を贅沢に盛り合わせた、あみやき亭ランチの最高峰。


牛上ホルモンやビビンバスープなど、満足感あふれるセット内容です。



〈内容〉


牛上塩タン


国産黒毛牛特選カルビ


和牛一頭買い厳選赤身2種


牛上ホルモン


ビビンバスープ


白菜キムチ


中ライス


ミニサラダ



■国産黒毛牛特選カルビとハラミの彩りランチ


価格：1,680円（税込1,848円）


国産黒毛牛特選カルビと牛ハラミを中心に、和牛一頭買い厳選赤身や牛上ホルモンなど、バランスの取れた人気ランチ。


彩り豊かな組み合わせで、幅広い世代におすすめです。



〈内容〉


国産黒毛牛特選カルビ


和牛一頭買い厳選赤身


牛ハラミ


牛上ホルモン


旨味若鶏


ビビンバスープ


白菜キムチ


中ライス


ミニサラダ




■国産黒毛牛焼肉と炎のトロタンランチ


価格：1,480円（税込1,628円）


とろけるような柔らかさが人気の“炎のトロタン”と国産黒毛牛カルビを組み合わせたお得な焼肉ランチ。


ランチタイム限定の特別価格で、牛タンの旨みを堪能できます。



〈内容〉


炎のトロタン


国産黒毛牛カルビ


やわらか霜降り風焼肉


ビビンバスープ


白菜キムチ


中ライス


ミニサラダ




■共通セット特典


＋100円（税込110円）でドリンク付きに変更可能



素材にこだわり抜いたあみやき亭のランチメニューで、午後のひとときを贅沢に。
ご家族やご友人とのランチタイムに、ぜひ新しい“極みの味”をご体験ください。



