【HERA】ソウルの繊細なヴィンテージムードを現代風にアレンジしたホリデーコレクション - ALL THAT GLAM

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表：羅政均）が展開する、韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランド「HERA（ヘラ）」は、ホリデーコレクション第1弾を2025年11月7日(金)、第2弾を2025年11月21日(金)に全国発売いたします。2025年のホリデーコレクションは、ALL THAT GLAMをテーマに、ソウルの繊細なヴィンテージムードを現代風にアレンジした、グラムメイクアップルックが叶うラインアップです。

公式オンラインストア・阪急うめだ本店・銀座三越・HANKYU BEAUTY ONLINE・ISETAN BEAUTY onlineでは、第1弾を2025年10月31日(金)に先行発売いたします。

ALL THAT GLAM

SENSUAL NUDE GLOSS- 2025 Holiday Limited Edition -

幾重にも重なるパールの煌めきで

グラムなボリュームリップを纏い華やかにドレスアップ

センシュアルヌードグロス

内容量：5g

価格：税込4,400円（税抜4,000円）

全国発売日：2025年11月7日(金)

＜商品特徴＞

グロッシーなツヤ感と、ぷっくりとしたボリュームのある仕上がり

透明感とツヤ感を帯びたテクスチャーは、ハイグロス処方で唇の縦ジワが目立ちにくく、うるおいに満ち、プランピングしたようなリップを演出。自分らしさに静かな華やぎを添え、自然体でありながら気品を放つ表情へ。

ストレスフリーなやわらかいつけ心地

しっとりとリッチなうるおい感を叶える保湿成分*1と、密着力のある仕上がりを実現するシャインカバーリングポリマー*2を配合。唇に溶け込むようになめらかで、エフォートレスなつけ心地をもたらす。

さらに、清涼感をほのかに感じるメントール*3配合で、唇にフレッシュなアクセントを。

#138 ジャズ

神秘的な煌めきを宿した

ブルーパールがアクセントのモーヴピンク

#211 グリマー

多彩なパールが織りなすハーモニーが幻想的な

シアーローズウッド

7-FREE：

動物由来成分、ミネラルオイル、ポリアクリルアミド、イミダゾリジニル尿素、トリエタノールアミン、PEG（ポリエチレングリコール）、タルクを不使用

*1 フィトステロールズ、イブニングプリムローズオイル(月見草油)（すべて保湿成分）、*2 ペンタイソステアリン酸ジペンタエリスリチル（密着成分）、*3 清涼感成分

QUAD EYE COLOR - 2025 Holiday Limited Edition -

ジャズの旋律のように重なり合い

ヴィンテージムードを奏でる多彩なブラウンの陰影

まばたきの度に放たれる、洗練された存在感

クァッドアイカラー N ヌードスウィング

内容量：9g

価格：税込7,260円（税抜6,600円）

全国発売日：2025年11月7日(金)

＜商品特徴＞

ホリデームードを華やかに彩る、ぬくもり溢れる品格ヴィンテージブラウン

モーヴ・ヌード・ブラウンを基調した柔らかなヴィンテージカラーに、マット・シマー・グリッターの多様なテクスチャーは、繊細な奥ゆかしさから華やかなグラムルックまで、高揚感を纏った様々な表情を演出。多彩な色と質感が織りなすハーモニーが、華やかで立体感のあるまなざしを叶える。

しっとりとした質感と密着力で美しい仕上がりを長時間キープ

デリケートな目元にもやさしくなじみ、乾燥を感じにくい、美しい仕上がりが長続き。しっとりとしたシルキーな質感で粉飛びしづらく、肌に溶け込むような心地よいフィット感を叶えます。

左上：ベージュグリッター

繊細な輝きで目元を明るく仕上げるベージュ

贅沢なほどに煌めく華やかなパール質感で、

ハイライトとしてアクセントにもピッタリ

右上：モーヴマット

カシミアのようにやわらかいマットな質感で

ソフトに陰影を引き出すピンクモーヴ

左下：モーヴグリッター

落ち着いたモーヴに鮮やかな

グリッターが煌めくクールブラウン

右下：ブラウンサテン

深みのある陰影をプラスする

サテン質感のウォームブラウン

HOLIDAY CUSHION FAOUNDATION CASE - 2025 Holiday Limited Edition -

HERAのクッションファンデーション専用ケース限定２種が登場

ホリデークッションケース

価格：税込2,530円（税抜2,300円）

全国発売日：2025年11月7日(金)

＜商品特徴＞

HERAを象徴するクッションファンデーションのリフィルをセットできる専用ケース。

▼対象製品（別売り）

・ブラック クッション ファンデーション（リフィル）

・リフレクション スキン グロウ クッション ファンデーション（リフィル）

#1 メタリックレザー

イタリアン牛革の上質な光沢が魅せる、深いメタリックブラウン。

ジャズバーのやわらかな照明を思わせる、お洒落なムードを演出。

#2 ブラウンアンバー

レザーの質感を繊細に映し出す、ソフトなメタリックブラウン。

なめらかな感触が、ホリデーの煌めきを纏った空気の中で、シャープに映える。

※レザーのような質感を再現した合成皮革を使用しています。

BLUSH STICK - 2025 Holiday Limited Edition -

ムースのようなクリーミーな質感でふんわりと滲むような上気肌に

繊細なシマーから鮮やかな発色まで、ホリデーの高揚感を自由自在に操るマルチスティック

ブラッシュスティック

内容量：7.7g

価格：税込4,840円（税抜4,400円）

全国発売日：2025年11月21日(金)

＜商品特徴＞

やわらかく肌になじむ、ムースのようなクリーミーな質感

しっとりとぬくもりをたたえたテクスチャーが肌の上をなめらかに滑るクリーミーな塗り心地。やわらかく肌になじみ、パウダーのように密着するシルキーな仕上がり。

じんわりと上気したような色香を纏わせる、限定5色のカラーバリエーション

頬に華やぎと高揚を纏わせる、じんわりと内側から滲むようなナチュラルな血色感。どんな肌トーンにも寄り添うデイリーカラーから、凛として印象的なアクセントカラーまで。ホリデーらしいぬくもりを宿したノスタルジックな色彩が、ひと塗りでナチュラルに、重ねるたびに鮮やかに発色。チークやシェーディングなど、シーンに合わせて多彩な表情を紡ぐ。

持ち運びやすいスリムスティックで、洗練された血色感を指先ひとつで思いのままに。

上から

＃212 ピーチグリマー

ゴールドの光をほのかに纏ったコーラルピンク。どんな肌トーンにもよく似合う、華やかでいきいきとした血色感。

＃401 ヌーディスト

ほのかなシマーパールが自然で健やかな艶を引き立てる、明るいニュートラルヌード。デイリーメイクに寄り添う洗練さ。

＃333 フィーバー

鮮やかに広がるマットなクールレッド。ワンタッチで明るく映える、新鮮な躍動感が装いに華やぎを添えるアクセントカラー。

＃73 ドーリー

ブルーシマーが特徴のクールアイシーピンク。華やかな印象がドーリーな愛らしさを演出。

＃447 アンバー

洒落たシマーパールが繊細にきらめく、洗練モーヴブラウン。ほのかなぬくもりと気品を添える、落ち着きのある上品なカラー。

「HERA」とは

“HERE. NOW. MYSELF.”をキーワードに、ビューティーとソウルカルチャーのトレンドの最前線で、ラグジュアリーブランドとしてポジションを確立してきた「HERA」。

トレンドの発信地として世界から注目されるソウルで生きる人々、SEOULISTA(ソウリスタ)が大切にしているのは、いま、ここで、この瞬間、自分らしく堂々と生きること。画一化された美の基準に迎合するのではなく、他との違いを固有美として、自身の在り方に自信を持ち、誇張や派手さに頼るのではなく、洗練さや小粋さ、知的な優雅さをもって自分らしさを表現しています。

「HERA」は、 “Contemporary Seoul Beauty”というコンセプトのもと、1995年の誕生以来人々の美しさを引き上げてきました。めまぐるしく変化するトレンドとSEOULISTA(ソウリスタ)の独自の感性を調和させ、時代を象徴するソウルビューティーをグローバルに発信していきます。

