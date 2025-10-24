Samsung 2年連続「企業ブランド価値」アジア首位にランクイン

サムスン電子ジャパン株式会社

サムスン電子（韓国本社、以下、Samsung）は、日経リサーチが2025年10月14日に発表した、日本や海外での企業のブランド価値を評価する「グローバル・ブランド・サーベイ」の2025年版において、2年連続で首位に選出されたことをお知らせいたします。今年はSamsungブランド価値スコアが4,719と評価され、アジア各国における高い地位を維持しています。

同調査は24年に続き2回目で、日本や海外の200ブランドについて、日本を含む11の国と地域で7万人超の消費者を対象に実施され、認知度などを表す「ブランド力」と、購入などの意思決定に貢献する強さを表す「ブランド貢献分析」をもとに、ブランド価値を測定し数値化したものになります。

アジアについては日本企業の海外拠点数が多い主要8カ国・地域（中国、台湾、タイ、インド、ベトナム、インドネシア、マレーシア、フィリピン）を対象にしており、Samsungは、ベトナム、タイ、インド、インドネシア、マレーシアで1位となり、前回調査に比べ、各国でのブランド価値を高めました。

※出典：日経リサーチ GLOBAL BRAND SURVEY 2025 総合ランキング

https://service.nikkei-r.co.jp/service/gbs/brand-ranking

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。