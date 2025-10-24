6色インク搭載のA3サイズ対応プリンター『EP-988A3』新発売

エプソン販売株式会社

エプソン販売株式会社は、家庭用インクジェットプリンターカラリオシリーズの新商品として、『EP-988A3』を2025年11月20日より発売します。

『EP-988A3』

新商品は、A3サイズプリント対応ながら従来のコンパクトなサイズを踏襲、設置場所を選ばず快適に使えます。また、お客様の声を反映し、新たにA3/B4原稿二つ折りコピー機能を搭載、A3/B4の大きな用紙もそのままのサイズでコピーできるようになりました。さらに既存モデルで好評の「らくらくモード」も追加し、操作性を高めました。

染料6色インクにより、A3サイズまでの高品質な印刷が可能で、学習資料や写真、推し活グッズ、ビジネス文書など幅広い用途に対応。学習や在宅ワークの普及、そして推し活ブームの高まりに応えます。多彩な使い方を通じて、プリントの楽しさと利便性を実感でき、生活に彩りを添える新しい選択肢としてお客様の暮らしをサポートします。

【新商品の主な特長】

・コンパクトなサイズながらA3サイズプリント対応で多用途

・A3/B4の大きな用紙もそのままのサイズでコピー可能（注1）

・「らくらくモード」を搭載

【新商品の価格、発売日について】

【新商品の主な特長詳細】

■コンパクトなサイズながらA3サイズプリント対応で多用途

A3サイズプリント対応でも従来通りのコンパクトなサイズのため、設置場所を選びません（注2）。A3サイズの印刷が可能なので、推し活で使ううちわなども用紙1枚で完成、教材のA3印刷にも対応し図形や地図などの視認性が必要な資料も大きく印刷できます。限られた空間でも多様なプリントが可能になり、暮らしの中での活用の幅が自然と広がります。

■A3/B4の大きな用紙もそのままのサイズでコピー可能（注1）

A3/B4原稿二つ折りコピー機能を搭載、大きなサイズの原稿も二つ折りし、裏表二回に分けてスキャンすることによって等倍でコピーできます（注3）。学習習教材に多いB版サイズをはじめ、資料作成などのテレワーク業務まで、家庭内での幅広い用途に対応します。

■「らくらくモード」を搭載

よく使う機能を最大3つまでホーム画面に登録できる「らくらくモード」を搭載。使いたい機能を探す必要が無いため、探す手間を省けて操作をスムーズに行えます。活用シーンに合わせて登録する機能を簡単に入れ替えることができます。

通常モードらくらくモード

（注1）私的使用の範囲でご利用ください。

（注2）A3プリントなど1枚手差し給紙使用の場合には、商品を前に出す必要があります。

（注3）使用する原稿によっては、コピー結果の中央部にズレや隙間が生じることがあります。

【MyPrintStoryについて】

エプソンでは、家庭用プリンターの新たな可能性を提案する「MyPrintStory」を展開しています。A3サイズを活用した推し活グッズの制作や、学習プリントに加え、写真印刷、ラベル・カード作成など、日常に役立つアイデアを「写真」「推し活」「学習」「暮らし」「テレワーク」の5つのカテゴリーに分けてご紹介しています。

URL： https://myprintstory.com/

以上