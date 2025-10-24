新エリア・新料金で、新たなスペースを生み出そう！「融雪機シェアリング ユーカリ」、札幌・西区などにサービス拡大

リクロジャパン株式会社

札幌市手稲区に本拠を置くスタートアップのリクロジャパン株式会社は2025年10月24日、今季の「融雪機シェアリングサービス ユーカリ」（URL https://snow-yuukari.com/）のご予約受付を開始しました。

1.サービスの概要

ユーカリは移動型融雪機を定期的にお届けするサービスです。雪を置いておく場所に限りのある、主に一戸建てにお住まいの方を対象に、ご自宅に新たなスペースを生み出すお手伝いをします。

ユーカリの特徴：

・ロードヒーティングと異なり設置工事は不要。保管やメンテナンスの手間もありません。

・排雪サービスよりも経済的。重機を使わないから、敷地の内側も外側もまとめて片付けられます。

・作業はスタッフが行いますので、お仕事やお出かけの間にご利用いただくことも可能です。

サービスの内容は動画でもご紹介しています。URL https://snow-yuukari.com/

2.対応エリアの拡大について

今シーズンは以下のエリアに対応。より多くの方にご利用いただけるようになりました。

・札幌市手稲区

・札幌市西区

・札幌市北区（新川・新琴似・屯田エリア）

・石狩市（花川・樽川エリア）

・小樽市（銭函エリア）

※上記エリア外でも、近郊であればお引き受け可能か検討いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

※山間部等では上記にかかわらずお引き受けできない場合がございます。

3.料金の改定について

今シーズンより年会費を新設する一方で、各回ごとの料金（単価）を値下げし、シーズン全体を通じてよりリーズナブルにご利用いただける料金体系といたしました。

年会費： 5,200円（税込5,720円）

時間料金： 1時間あたり4,900円（税込5,390円） ※昨シーズンは7,200円（税込7,920円）

1回1時間×最大6回分をセットにした「月2プラン」の場合、シーズン総額（税込）は38,060円（※1）となります。

（※1）年会費 5,720円 ＋ 1時間 5,390円 × 6回

早期のお申し込みでおトクに！

2025年11月末までに「月2プラン」をお申込みいただいた方は、年会費を50%オフ！

シーズン総額（税込）は35,020円（※2）とおトクにご利用いただけます。

（※2）年会費 2,860円 ＋ 1時間 5,390円 × 6回

「途方に暮れるのが当たり前」な雪国の日常を変えていくユーカリに、今シーズンもぜひご期待ください。

ユーカリのサービスコンセプトや、スタッフ募集のお知らせにつきましては、下記をご覧ください。

Web https://snow-yuukari.com/

Instagram https://www.instagram.com/snow_yuukari/