千葉県大多喜町で初の実証実験 安全にこだわった電動三輪モビリティシェアリングサービス

BRJ株式会社

地方の「交通空白」解消のために安全にこだわった電動モビリティを展開するBRJ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮内 秀明、以下「BRJ」）は、電動三輪モビリティシェアリングサービス『TOCKLE』の実証実験を千葉県夷隅郡大多喜町で開始しています。

安全対策として「ジオフェンシング機能搭載」「交通ルールテスト導入」「深夜営業停止」を取り入れています。

背景

TOCKLE

大多喜町は養老渓谷や粟又の滝、大多喜城などの観光資源に恵まれており、年間125万人を超える観光客が訪れます。町内にはいすみ鉄道や小湊バスが生活と観光を支える公共交通機関として機能しています。今回の実証実験では、電動三輪モビリティを導入することで、観光地・宿泊施設・商業エリアをなめらかに結び、安全を確保しながら地域活性化を目指します。

安全対策の徹底

（1）ジオフェンシング機能搭載

ジオフェンシング機能は、特定エリアに入ると自動的にストップする安全システムです。

（2）交通ルールテスト導入

警察庁と共同で制作したテストをサービス利用前に受験します。100点を取らないと『TOCKLE』を利用することはできません。

（3）深夜営業停止

深夜の飲酒運転や交通事故を抑制するため、深夜は営業を停止します。21:00～7:00は『TOCKLE』を利用できないようにし、安全性を確認しながら徐々に営業時間を拡大していく予定です。

実証実験概要

実施期間：2026年1月31日（土）まで

貸出時間：7:00～21:00

ポート設置場所：いすみ鉄道大多喜駅（大多喜264）/大多喜町役場（大多喜93）/山の駅 養老渓谷 喜楽里（小田代148-24）/滝見苑（粟又2-11）養老渓谷釣堀センター（葛藤163-1）

利用料金：30分ごとに500円

利用対象者：16歳以上（運転免許不要）

利用にはアプリ『TOCKLE』への登録が必要

『TOCKLE』の安全へのこだわり

１：都会ではなく、地方

バスや鉄道は赤字や減便、さらに運転手不足で、「地方の足」は今、存亡の危機に立たされています。『TOCKLE』はこうした地方の「交通空白」の解消を目指しています。また地方は都会と比べ、交通量も少なく、道幅にも余裕があるため、安全に運用しやすいのも特徴です。地域の課題解決、そして安全という２つの理由から、『TOCKLE』は地方での展開を中心としています。

２：危険エリアへの侵入をジオフェンシング機能で防止

『TOCKLE』はGPS で走行エリアを検知し、特定のエリアに入ると車両をストップさせる安全システム「ジオフェンシング機能」を搭載しています。ジオフェンシングで設定する

「侵入禁止エリア」は、自治体がその地方の実情に応じて、柔軟に設定することができます。

３：夜間の運用を全面禁止

電動モビリティ業界では「夜間こそ稼ぎ時」が常識となっています。終電を逃した人たちが、長距離の帰宅に用いるためです。ですが、遅い時間帯だけに飲酒後に乗っている人々も少なからず存在しているのが、業界の実態です。利益より安全が重要なのは言うまでもありません。そこで『TOCKLE』は、どの地域でも夜間の運用を一切、行っていません。

自治体での導入・検証実績（一部抜粋）

導入済

・東京都立川市（2021年10月～）

・千葉県流山市（2022年8月～）

・福岡県福岡市（2024年7月～）

導入に向けた検証中

・山梨県甲府市（2025年9月～2026年1月）

・佐賀県佐賀市（2025年9月～2026年1月）

・千葉県大多喜町（2025年9月～2026年1月）

・高知県室戸市（2025年9月～2026年1月）

・静岡県掛川市（2025年10月～2026年1月）

・茨城県日立市（2025年10月～2025年12月）

・長野県長野市、佐久市（2025年10月～2025年12月）

自治体の皆さまは下記よりお問い合わせください。

営業担当・自治体担当：亀谷

お問い合わせフォーム：https://www.brj.jp/contact

会社概要

社名：BRJ株式会社

代表取締役社長：宮内 秀明

本社：東京都港区北青山1-2-3 青山ビル12F

コーポレートサイト：https://www.brj.jp/

サービスサイト：https://tockle.jp/

『人と街に感謝される未来の公共交通を創る』をビジョンに掲げ、次世代モビリティのシェアリング事業、レンタル事業、そして地域交通ソリューション事業を展開しています。「安全」を第一に考え、自治体と密接に協力しながら、地方の「交通空白」解消に取り組んでいます。

社長の宮内は社会人としてのキャリアを物流トラックのドライバーとしてスタートしました。約10年にわたるトラックドライバー時代に、交通に携わる事業者が長年、朝礼や研修などを通じて、安全に対して真摯に向き合ってきたことを痛感してきました。このときの経験を活かし、『TOCKLE』の事業展開において安全を最重要視しています。