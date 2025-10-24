ジンジャー人事評価、評価結果を統合型人事データベース上へ蓄積可能に

jinjer株式会社

統合型人事システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：冨永 健）は、「ジンジャー人事評価」にて評価結果を「ジンジャー」の統合型人事データべースに蓄積できる機能を実装したことをお知らせします。

本機能実装の背景

近年、多くの企業で従業員のエンゲージメント向上や適切な人材育成を目的とした人事評価制度の整備・見直しが進んでいます。しかし、評価シート等個別のファイル上で評価結果を管理していることから、データが分散してしまい、過去行った評価結果との比較や、他の人事データと掛け合わせた多角的な分析が困難であるという課題がありました。

その結果、従業員のエンゲージメント向上や人材育成に寄与できるような戦略的な人事施策に十分に活用しきれていない実態がありました。

こうした課題を解決するため、この度「ジンジャー」は本機能を実装しました。これにより、「評価データ」を「ジンジャー」の統合型人事データベースへ蓄積することが可能になり、人事担当者が人事労務から評価に関する情報までを一貫して確認することが可能になりました。

また、評価結果に基づく昇給などを給与額へ自動的に反映できるため、評価から給与決定までのプロセスをシームレスに連携・効率化することができます。

本機能の詳細

1. 評価者・被評価者双方の納得感を高める、公正な評価を実現

データベースに蓄積された過去の評価データを、現在の評価シート上に直接表示できます。項目ごとに「いつの時点の評価結果を引用するか」を柔軟に設定できるため、過去数年分の評価推移を一覧で確認しながら評価することが可能になります。これにより、評価者にとっては客観的な判断がしやすくなり、被評価者にとっては評価への納得感が高まります。

▼初期設定：人事評価側設定

中間面談時や最終評価といった、どのタイミングでの評価情報を連携するかを設定可能です。

▼データベースへの格納イメージ

連携時に入力した「評価実施年月日」に基づき、時系列順に評価結果を表示することが可能になります。

2.様々な昇格要件に対応

データベースに連携された過去の評価データを、評価シート内の計算式に引用することが可能になりました。これにより、過去の評価結果の傾向から、昇格要件を満たしているか・降格要件に達しているか等の判断に役立てることができます。

▼人事評価連携イメージ

基準日を設定することで任意のタイミングでの過去評価を引用することができます。

計算式に過去の評価結果を引用することで、過去の評価結果をベースにした昇降格判定にも役立てることができます。

3. 評価と給与計算を連携させ、人事・労務担当者双方の業務を効率化

データベースに連携された評価結果は、「ジンジャー給与」の給与テーブルや計算式の変数として直接活用できます。評価結果に連動する賞与額の算出や、昇給に伴う従業員情報の更新といった業務の自動化が進み、人事・労務担当者の作業負担を大幅に軽減します。

▼給与計算連携イメージ

データベースの評価項目内の任意の詳細項目の給与側の計算式・給与テーブルに引用することで、評価結果によって決まった賞与額、昇給額が給与計算に反映されます。

「ジンジャー人事評価」とは

人事評価システム「ジンジャー人事評価」は、評価シートの作成・配付・回収までの長い工程を、オンライン上で一元管理することができます。

▶「ジンジャー人事評価」サービスサイト：https://hcm-jinjer.com/evaluation/

統合型人事システム「ジンジャー」について

ジンジャーは、人事労務、勤怠管理、給与計算、人事評価、サーベイ、データ分析といった幅広い人事業務を、一つのデータベースで管理する統合型人事システムです。これにより、企業は「正しい人事データ」を収集・管理・活用し、単なる記録ではなく組織の成長を支える資産として活用できます。ジンジャーは、人事業務の効率化と、組織の意思決定の質・スピード向上を支援します。

正しい人事データで、組織の"勘"を"確信"に変える。

統合型人事システム「ジンジャー」

https://hcm-jinjer.com/

会社概要

会社名：jinjer株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

代表者：代表取締役社長CEO 冨永 健

コーポレートサイト：https://jinjer.co.jp/

