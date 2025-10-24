スワル株式会社 西洋医学×Veda 5000年の叡智を融合した「メンタルケアプログラム」動画コンテンツの販売を11月11日より開始

スワル株式会社

トータルウェルネスカンパニーのスワル株式会社（本社：東京都渋谷区広尾5-4-16 代表取締役：石古暢良）は、現代人が抱える深刻なメンタルヘルスの課題に対応するため、西洋医学の精神科医監修とVeda（ヴェーダ）5000年の叡智を融合した革新的な「メンタルケアプログラム」の動画コンテンツ販売を2025年11月11日(火)より開始いたします。

■ プログラム開発の背景

現代社会において、メンタルヘルスの問題は深刻化しており、特に日本では30代～50代の約4人に1人が「睡眠で充分な休養がとれていない」と感じ、約4割が睡眠時間6時間未満という状況にあります。また、過度な不安や心配、気分の落ち込みに悩む方も増加の一途を辿っています。

このような社会課題を受け、スワル株式会社では『本質的なものを丁寧に届ける』という企業理念のもと、単なる対症療法ではなく根本的な改善を目指すプログラムを開発いたしました。

■ プログラムの特徴

1. 科学的根拠に基づいた設計

2. 5000年の伝統的叡智の融合

3. ヨガポーズ、呼吸法、瞑想を組み合わせた包括的ホリスティックアプローチ

■ 3つのプログラム内容

【不眠アプローチプログラム：「Relax ＆ Rebalance」】

・睡眠ホルモン（セロトニン・メラトニン）調整の科学的アプローチ

・自然のリズムに合わせた生活習慣改善

・実践メソッド：「不眠」にアプローチするポーズ３種、呼吸法２種、瞑想（約45分）

【不安アプローチプログラム：「Calm down ＆ Mindfulness」】

・不安・焦り・恐怖の脳科学的メカニズムの理解

・自律神経バランス調整と「今ここ」に意識を向けるマインドフルネス習慣

・実践メソッド：「不安」にアプローチするポーズ３種、呼吸法２種、瞑想（約45分）

【落ち込みアプローチプログラム：「Finding the Light Beyond the darkness」】

・BDNF（脳由来神経栄養因子）と神経伝達物質の科学的解説

・気分の落ち込みを自然な心の反応として受け入れるマインドセット

・実践メソッド：「落ち込み」にアプローチするポーズ３種、呼吸法２種、瞑想（約45分）

■ 販売概要

価格設定：3本プログラムセット 22,000円（税込）

販売開始：2025年11月11日 (火)

販売方法：オンライン動画配信

購入先HP: URL https://www.mindreset.jp/program/sleep-reset

※購入ボタンは11月11日より表示されます

各プログラムには、医学的根拠に基づいた生活習慣改善のガイダンスから、具体的な実践メソッドまで含まれており、初心者でも安心して取り組める詳細な動画ガイドを提供いたします。

■ザ・プリンス パークタワー東京との特別コラボレーション決定

都市の喧騒を忘れる究極のリラクゼーション体験を提供



ザ・プリンス パークタワー東京（東京都港区）の開業20周年記念企画として、プログラム内の睡眠瞑想が採用されることが決定いたしました。

都心にいながら深い自然の中にいるような環境を再現。就寝前に「ヨガニードラ『月明りの旅』」による睡眠瞑想体験をお楽しみいただけます。(期間限定10月24日～11月末)

■開発者

吉岡鉱平

Baseクリニック赤坂院長

株式会社comatsuna代表

日本精神神経学会認定 精神科専門医

日本医師会認定産業医・プロフィール

国立福井大学医学部卒。東京慈恵医大麻酔科を経て麻酔科専門医として活動後、メンタルマネジメントへの関心を深め精神科医へと転身し精神科専門医を取得。

2022年にBaseクリニック赤坂を開院。麻酔科と精神科の2つの領域における知識と経験をもとに、ココロとカラダの不調に対する様々な治療を提供している。

株式会社comatsunaの代表としてヘルスケア関連事業も展開する。

ニーマル・ラージ・ギャワリ

世界的瞑想家

ネパール出身の世界的瞑想家。古来からのヒマラヤメディテーションの叡智の継承者。祖父が創立した王立アローギャ・アシュラムで9歳から本質的なヨーガ（アーサナ、呼吸法、メディテーション）の研鑽を積む。15歳より王族、政府要人らへの指導を開始した世界の瞑想界のサラブレッド。

スワル株式会社では、今回のメンタルケアプログラムを皮切りに、現代人の心身の健康をワンストップでサポートする総合的なウェルネスサービスの拡充を図ってまいります。瞑想スタジオおよびヨガ運営で培った実績と知見を活かし、より多くの方々の本質的な健康増進に貢献してまいります。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

スワル株式会社 住所：東京都渋谷区広尾5-4-16 代表取締役：石古暢良

メール： mentalcare@suwaru.co.jp

※効果には個人差があり、本プログラムは症状の改善を保証するものではありません。

会社概要

会社名：スワル株式会社

設立 ：2019年7月

代表者：石古暢良

所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾

5-4-16 EAT PLAY WORKS

公式HP：https://www.suwaru.co.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/suwaru_meditation/?hl=ja