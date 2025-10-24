株式会社VLEAP　令和7年度 東京都現場対話型スタートアップ協働プロジェクトに採択　東京都主税局が抱える課題の解決に向けて協働プロジェクトを実施

株式会社VLEAP

この度株式会社VLEAP（代表取締役：新保正悟）は、東京都が主催する現場対話型スタートアップ協働プロジェクトに採択されました。東京都主税局ホームページに中学・高校生向けの租税教育用コンテンツを拡充するため、「税を集め、政策を動かす」デジタルボードゲームの開発・導入いたします。

現場対話型スタートアップ協働プロジェクトについて

東京都では、スタートアップ戦略「Global Innovation with STARTUPS」に基づき、世界で最もスタートアップフレンドリーな都市・東京を目指しており、とりわけ、行政がスタートアップの製品やサービスの「ファーストカスタマー」となる取組を強化しています。

この一環として、都政の現場における課題に対し、優れたスキルや技術を持つスタートアップとの対話を通じて、共に解決を目指す「現場対話型スタートアップ協働プロジェクト」が今年度も実施されました。

このたび、弊社は「主税局」との協働スタートアップとして本プロジェクトに採択されました。

WEB3Dボードゲーム事業

ブラウザで誰でも遊べるデジタルボードゲームを企画・開発・運用します。

メタバース開発で培った軽量化・最適化ノウハウにより、軽量×高品質を両立し、多人数でも快適に動作するボードゲームを提供します。

株式会社VLEAP

株式会社VLEAPは創業時よりVR・メタバース事業を展開してきました。さらにその開発ノウハウを活用し、Webサイトへの3D組み込み技術と軽量3Dモデル作成技術を強みとしてWEB3D事業を展開しています。

「拡張された情報で五感を埋め尽くす」ことをミッションに掲げ、より情報にあふれた社会を目指しています。

※WEB3Dとは3DモデルをWEBサイトに組み込む技術を指します。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98339/table/10_1_5f9807ea0083754cfff7be1ca017162e.jpg?v=202510241057 ]