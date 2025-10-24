[映像関連機器セール情報]　AmazonスマイルSALE参加のお知らせ

Nextorage株式会社

Nextorage株式会社(ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市)は、2025年10月27日(月) より開催されるAmazonスマイルSALEに、ベッドルームプロジェクターをはじめとする映像関連機器で参加することをお知らせいたします。

秋のレジャーシーズン到来です。外に出たくなるこのシーズンに合わせ、今回のセールでは、映像を楽しむ機器をお買い得に提供します。

小型軽量のプロジェクターNX1を51%OFFの18,000円。さらに、映像をワイヤレスで投影するHDMIワイヤレスアダプターも31% OFFで販売。家族の動画や映画を手軽に楽しめます。

撮影する方には、スマホに給電しながら映像をプロジェクターに投影可能なPDPアダプター、PDPアダプターとポータブルSSD NX-P2SEシリーズを接続したままiPhone背面にセットできるMagSafe対応PDPアダプター専用ケースを最大35％ OFFにて販売。

撮影から投影まで映像をより楽しめる機器が大変お買い得なセールですので、この機会にぜひ、お買い求めください。

＜AmazonスマイSALE＞

2025年10月27日（月）9:00 ～ 2025年11月4日（火）23:59

Amazon Nextorage公式ストアセール対象商品ページ（映像関連機器）

https://www.amazon.co.jp/stores/page/50F05E96-E514-439B-BAD4-2C532825BA3B?channel=m251024prnb

【セール対象製品】※表記価格はすべて税込みです。

■ベッドルームプロジェクター

・小型軽量静音設計のプロジェクター

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/166_1_49c59ea992ebce12ca0d2a1bae8ab5ef.jpg?v=202510241057 ]

NMP-NX1製品ページ: https://www.nextorage.net/nx1/

■NX1専用ワイドアングルレンズ

・最大約1.5倍で投影可能なNX１専用ワイドアングルレンズ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/166_2_0a6133beb4ed344bb61a8e9f16b8373a.jpg?v=202510241057 ]

NMP-LA1製品ページ：https://www.nextorage.net/nx1/nmp-la1/

■HDMIワイヤレスアダプター

・プラグアンドプレイで簡単接続。ワイヤレスで映像を楽しめるHDMIアダプター

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/166_3_95cd69df1018e04841eb6786767c1982.jpg?v=202510241057 ]

ワイヤレスアダプター製品ページ: https://www.nextorage.net/adapter/nmp-hc1/

■PDPアダプター

・映像出力やデータ転送と同時に給電可能なマルチアダプター

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/166_4_9146346f7c8048d354fd37b5c3e631cb.jpg?v=202510241057 ]

NX-PDPA1製品ページ: https://www.nextorage.net/vre/pdpa1/

■PDPアダプター専用MagSafe対応ケース

・PDPA1とポータブルSSD NX-P2SEシリーズがきれいに収まるMagSafe対応専用ケース

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/166_5_14cc79e3b893d74752a0fd274f3c687f.jpg?v=202510241057 ]

NX-PDPA1MC製品ページ: https://www.nextorage.net/vre/pdpa1mc/

[注]

Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。