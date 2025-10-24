Blackview、新OS「DokeOS 5.0」を正式発表！これまでで最もスマートで直感的な次世代システムへ

Shenzhen Doke Electronic Co.、Ltd.DokeOS 5.0

スマートフォンメーカーとして世界的に展開するBlackview（ブラックビュー） は、2025年10月17日（金）に最新OS「DokeOS 5.0」を正式発表しました。

Android 15をベースに開発されたDokeOS 5.0は、従来の「DokeOS 4.2」からユーザー体験を大幅に進化させ、操作性・デザイン・パフォーマンス・セキュリティのすべてを再設計。“ユーザーを理解するシステム”をコンセプトに、よりスマートで直感的、そして人に寄り添う使い心地を実現しています。

初搭載モデルは、20,000mAhバッテリーとサーマルカメラを備えたハイエンド堅牢スマホ「XPLORE 1 Pro」および、軽量メカデザインの「FORT 2」。Blackviewは今後もDokeOS 5.0搭載機種を順次展開し、次世代のスマート体験を世界市場へ広げていく方針です。

No.1 便利さの進化 ― ユーザーを理解するシステムへ

利便性アップグレード

DokeOS 5.0では、デスクトップレイアウトや操作ロジックを一から見直し、よりクリーンで直感的なUIを採用。新しいドロワー型インターフェースではアプリを名前・カテゴリ・使用頻度で整理できるほか、ガラス調の壁紙やロック画面デザインなど、モダンで洗練された印象を演出します。

アニメーションの滑らかさも向上し、プルダウン操作やアプリ起動など、すべての動作がより自然で心地よいものになりました。

DokeOS 5.0におけるカメラアプリ

また、カメラアプリも全面刷新。露出補正（EV）や測光モード、色温度の調整などを簡単に操作できるようになり、プロフェッショナルモードではより精密な撮影体験が可能です。

No.2 個性の進化 ― 自分らしさをもっと楽しむ

パーソナライゼーションの進化

新しいテーマ＆壁紙センターでは、3種類のテーマ（Pure／Parallel／Titan）と最大40種類の壁紙を収録。6色のダイナミックカラーセットも用意されており、ユーザーは自分のスタイルに合わせて端末全体のデザインを自在にカスタマイズできます。

アプリUI全体のデザイン言語も統一され、System Manager 2.0や天気、ノートなどの基本アプリも刷新。より一体感のあるビジュアルを実現しました。

No.3 性能の進化 ― 史上最速、最もクールで長持ちなDokeOS

パフォーマンスアップグレード

DokeOS 5.0は、内部システムの最適化によって応答性と省電力性を大幅に強化。

Blackviewラボが「XPLORE 1 Pro」で行ったテストでは、DokeOS 4.2比で軽負荷時のバッテリー持続時間が約23％延長、待機時間が約72％改善。さらに、レスポンス速度が約18％向上し、起動時間も約10％短縮されるなど、あらゆる面でパフォーマンスが進化しました。

また、新しい電力管理アルゴリズムにより、システムがユーザーの利用状況を学習し、最適なCPU負荷と温度を維持。高い冷却効率と安定性を実現することで、長時間使用でも熱だまりを感じにくく、常に快適な動作を保ちます。

さらに、進化したゲームモードでは、通知ブロック・通話拒否などの機能に加え、新「パフォーマンスモード」を搭載。高画質ゲームやeスポーツ向けタイトルなど、処理負荷が高いシーンでフレームレートをブーストし、より没入感のあるプレイを楽しめます。

No.4 セキュリティの進化 ― よりスマートに、より安心に

セキュリティアップグレード

DokeOS 5.0では、セキュリティとプライバシーの概念を根本から再構築。新しい暗号化レイヤー構造とアクセス権限の細分化により、アプリやファイル単位での安全な管理が可能になりました。加えて、パスワードや個人データを保護する「プライベートスペース」を新設し、機密情報を他人の目から守ります。

また、子ども向けのデジタル管理機能や、画面録画時に記録範囲を選択できるセレクティブ録画機能など、ユーザーの生活シーンに合わせた多層的な保護を実現。

DokeOS 5.0は、“守るOS”から“考えるOS”へと進化を遂げています。

No.5 未来への第一歩 ― よりスマートに、より身近に

DokeOS 5.0の未来的機能

DokeOS 5.0はまず、Blackviewの最新フラッグシップモデルとなる2機種に搭載されます。

ひとつは、サーマルカメラと20,000mAhの大容量バッテリーを備えたハイエンド堅牢スマートフォン「XPLORE 1 Pro」。もうひとつは、軽量・薄型のメカスタイルデザインを採用した「FORT 2」。いずれも高い耐久性と美しいデザインを両立させた次世代モデルです。

今後もBlackviewは、DokeOS 5.0を搭載した新機種を順次投入予定。

AIによる最適化や人間工学的デザインなど、テクノロジーとユーザー体験を融合させながら、人に寄り添うスマートデバイス体験を世界中へ届けていきます。

詳細はぜひ公式サイト(https://www.blackview.hk/)をご覧ください。

Blackview Amazon製品ページ

https://amzn.to/3WsZ2PW

Blackview公式サイト

https://www.blackview.hk/

X公式アカウント

https://x.com/BlackviewJapan

Youtube公式チャンネル

https://www.youtube.com/@BlackviewHk